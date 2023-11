Landschapsfotograaf uit Wijnendale legt Noorderlicht vast in Knokke-Heist

Landschapsfotograaf Glenn Vanderbeke uit Wijnendale is er zondagavond in geslaagd het Noorderlicht te fotograferen in Knokke-Heist.

Om het Noorderlicht waar te nemen in Europa, moet je normaal richting Scandinavië, maar zondag was de ‘aurora borealis’ ook in ons land te bewonderen. Op verscheidene locaties verscheen een prachtige roze gloed aan de hemel. Onder meer in Knokke-Heist was dit het geval en het bezorgde landschapsfotograaf Glenn Vanderbeke een onvergetelijke avond.

“Yesterday I managed to photograph Northern Lights in Belgium! A rare phenomenon (in Belgium) that I always failed to achieve on previous attempts.What a way to end 2023 and a not-so-good week full of back pain! Yes, this is also #belgium!, zo postte hij op zijn Instagrampagina.