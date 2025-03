Laatste linde in Kapel Milanendreef aangeplant

Onlangs werd de laatste nieuwe zilverlinde aangeplant in de Kapel Milanendreef in Zwevegem. Dit gebeurde met veel helpende handen van kinderen uit de buurt.

Het was al een tijdje geweten dat de beuken die de Kapel Milanendreef zo geliefd maakten, ziek waren en best vervangen konden worden. De dreef met 135 beuken was in Zwevegem, maar ook daarbuiten, bekend. Aanvankelijk wilde men tegen februari 2023 alle 135 bomen tegen de vlakte hebben. Omdat er aanwijzingen waren dat er vleermuizen in de bomen woonden, kon de kap echter niet doorgaan. Er diende eerst onderzocht te worden of er zich al dan niet vleermuizen in de bomen nestelden. Tijdens het onderzoek bleek dat er weinig vleermuizen te zien waren. En als deze zich überhaupt lieten zien, waren ze van een soort die eerder in gebouwen te vinden is. Uiteindelijk werden in oktober 2023 ruim honderd beuken gerooid. Een klein aantal op het eind van de dreef werd goed bevonden; die bomen mochten blijven staan.

120 bomen

Bedoeling was dan om eind 2023 de nieuwe zilverlindes te planten, maar de natte weersomstandigheden lieten dit niet toe. In december 2024 werd uiteindelijk gestart met de aanplant van zo’n 120 bomen. Dit werk werd uitgevoerd door de gemeentediensten zelf. Alle bomen werden mooi uitgelijnd zodat, eens ze wat groter zijn, er weer duidelijk een dreef zal zijn. Onlangs werden de buurtbewoners uitgenodigd om getuige te zijn van het aanplanten van de laatste boom. Een aantal kinderen waren blij om een handje te kunnen helpen. De bomen in kwestie gedijen goed in zware grond. Nu ze aangeplant zijn, zal er verder werk gemaakt worden van de afwerking. Zo zullen ook nog lage hagen geplant worden, zodat er geen auto’s of andere vervoersmiddelen in de dreef kunnen parkeren. In de zomerperiode, wanneer de bomen hun eerste bladeren hebben, wil de gemeente de dreef officieel openen.