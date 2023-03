Kwetshage van landbouw- naar natuurgebied

Op een boogscheut van de dorpskern van Varsenare wordt momenteel een belangrijk en uniek gebied heraangelegd als natuurgebied, als compensatie voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11. De voorstelling met geleide wandeling stootte deze morgen op ferm protest van landbouwers.

Natuurverenigingen en ook de lokale actiegroep ‘Leefbaar Varsenare’ zijn voor het nieuwe natuurgebied, de landbouw protesteert dan weer tegen het inkrimpen van het landbouwareaal. “Het project voor de natuurcompensaties voor de Achterhaven van Zeebrugge is in 2005 opgestart met de ondertekening van een overeenkomt tussen Vlaamse Gewest, havenbedrijf MBZ en de Vlaamse Landmaatschappij. Het natuurgebied Kwetshage , in toaal zo’n 60 hectare, betreft de zone tussen de spoorlijn, Kwetshagestraat, kanaal en Westernieuwweg,” zegt Karolien Bracke van de Vlaamse Landmaatschappij.

“In 2011 werden de spookbruggen in Kwetshage afgebroken. Dat betekende het begin van de omvorming van het hele gebied . Bruine kiekendief, roerdomp en andere zeldzame moerasvogels zullen er een nieuwe vaste stek vinden, nu hun habitat is verdwenen in de achterhaven van Zeebrugge.” Enkele jaren terug werd ook de spoorwegovergang van de Kwetshagestraat reeds afgesloten voor verkeer, waardoor deze weg tussen spoorweg en kanaal grotendeels zijn functie verliest. Door de inrichting zal een oppervlakte van ongeveer 37 hectare historisch permanent grasland ontwikkelen naar rietmoeras. Om deze oppervlakte permanent grasland te behouden, wordt in Kwetshage 15 hectare akkerland omgezet naar poldergrasland.. De waterplas en het rietmoeras moeten natuurliefhebbers inspireren. Bruine kiekendief, roerdomp en andere zeldzame moerasvogels zullen er een vaste stek vinden, nu hun habitat is verdwenen in de achterhaven van Zeebrugge. Een eerste deel van de terreinwerken, goed voor 10 hectare rietmoeras, is nu klaar. Er staat ook een nieuwe watermolen.

Protest

Geen doorkomen aan op het jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van de Kwetshage. Zo’n tweehonderd landbouwers trok daarna in stoet en onder politiebegeleiding naar Varsenare, de traktoren stonden in een rij langs de ingang van het nieuwe natuurgebied. Boos, en bezorgd over hun toekomst wachtten ze tevergeefs op de komst van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, met vragen over het mestactieplan, stikstofdecreet, Ventilius en ook de omvorming van landbouwgrond naar natuurgebied. “Overal in Vlaanderen moet landbouwgrond wijken voor natuurgebied. Is er nog wel een toekomst voor onze sector?”, klinkt het nog. (PA)