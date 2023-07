Kwaliteit van de grond kan nog beter aan woonzorgcentrum Heilige Familie: “Begraven onderbroek is maar licht aangetast”

De onderbroek die twee en een halve maand geleden werd begraven in de tuin van de vzw Seniorenzorg Heilige Familie, bleek bij het opnieuw ontgraven maar lichtjes aangetast. Dat wil zeggen dat de bodemkwaliteit er nog flink kan verbeterd worden.

In samenwerking met de Landelijke Gilden en onder de noemer ‘Onderbroekenstunt met de Tettercamionette’ werd op vrijdag 21 april een onderbroek begraven aan het woonzorgcentrum Heilige Familie. Een initiatief om na te gaan of er voldoende bodemleven in de tuingrond steekt. “De kraakwitte onderbroek werd een 10-tal centimeter diep begraven door meester Frans Deviaene, die vele jaren onderwijzer was in Nieuwenhove (Waregem),” verduidelijkt maatschappelijk werker Delphine Derammelaere.

“Er werd een labeltje geplaatst zodat we de slip weer gemakkelijk konden ontgraven. Daarna lieten we de bodembeestjes twee maanden hun werk doen. Bij het ontgraven bleek de onderbroek maar lichtjes aangevreten. Dat betekent dat er wel degelijk bodemleven aanwezig is in de tuin, maar dat het nog wat hulp kan gebruiken om levendiger en vruchtbaarder te worden. We moeten er ook rekening mee houden dat het de jongste maanden heel warm was waardoor het bodemleven iets minder was.”

Tettercamionette

Er was heel wat volk aanwezig aan de Tettercamionette om te kijken hoe de onderbroek er uit zag. “De Tettercamionette is een actie binnen het project van Zorgzame Buurten”, gaan de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis Delphine Derammelaere en Miek Vandamme verder. “Het is een alternatieve foodtrailer met tent, koffiemachine, stoelen en een tafel waarmee we op stap gaan met een koffietje, wat lekkers en een babbel. We nodigen de buur(t) uit om elkaar te leren kennen en te kijken wat belangrijk is voor een bruisende buurt.”

“Iedereen is telkens van harte welkom om langs te komen. Met de Tettercamionette willen we mensen ontmoeten, verbinden met elkaar en eveneens een antwoord bieden op diverse vragen of inspiratie op doen om verschillende acties te organiseren. Onze Tettercamionette is een gekend item aan het woonzorgcentrum waar mensen van de verschillende verdiepingen maar ook van de assistentiewoningen, families en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ze komen er met elkaar praten, genieten van een potje koffie en iets lekkers. Er worden verhalen van vroeger opnieuw bovengehaald wat super aangenaam is om naar te luisteren…” (DRD)