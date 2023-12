Kuurne telt minstens 1.389 planten- en diersoorten

Natuurpunt De Vlasbek stelde in de Groene Long de resultaten voor van de actie ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne. Samen met de inwoners werd binnen de gemeentegrenzen op zoek gegaan naar minstens 900 verschillende planten- en diersoorten.

Onder andere bevoegd schepen Annelies Vandenbussche en haar kinderschepen Amelie Deleu genoten samen met de aanwezigen in een goedgevuld slot van een ludieke talkshow en quiz, waarbij de voornaamste resultaten werden voorgesteld. Net voor de slotshow werd de kaap van de 10.000 waarnemingen gerond. Er werden liefst 1.389 soorten geteld door 288 waarnemers. “Bij de waarnemingen zaten enkele hele bijzondere”, vertelt Jan Vanaverbeke van Natuurpunt.

“Zo werden er onder meer een hop en een koereiger waargenomen in Sente en werd in de Leie-straat een ortolaan ’s nachts gespot.”

“Bij de planten is het goede nieuws dat de bijenorchis op twee plaatsen werd waargenomen en bij de nachtvlinders kon een heel zeldzame zuidelijke stipspanner waargenomen worden.”

Verwondering

Een waar succes alvast voor Natuurpunt De Vlasbek, aangezien de actie niet alleen leidde tot meer kennis over de biodiversiteit in de Ezelsgemeente Kuurne, maar ook vooral tot enthousiaste nieuwe waarnemers die verspreid over de gemeente verwonderd zijn over wat groeit en bloeit dicht bij huis. (BRU)