“Kuikens worden opgeschrokt door meeuwen”: raadslid start petitie om eenden in parkvijver beter te beschermen

Gemeenteraadslid Therese Vanneste (onafhankelijk) is ongerust. Eendenkuikens in de Ramakersvijver in Bredene worden volgens haar door meeuwen opgeschrokt. “De diertjes zijn kansloos”, zegt ze. Ze vraagt nu aan de bevoegde schepen om op te treden en de oevers te voorzien van riet zodat de kuikens van enige bescherming genieten. “Dat is niet zo evident als het lijkt”, zegt schepen Kelly Spillier (Vooruit).

Therese Vanneste is dan wel gemeenteraadslid, ze is naar eigen zeggen vooral een grote dierenvriend. Op vier dagen tijd zijn er volgens haar acht kuikens door overvliegende meeuwen van hun moeders afgepakt op een naakte vijver. “Hoewel de moeder haar nest met alle mogelijke middelen probeert te verdedigen, is ze niet opgewassen tegen de sterke meeuwen”, vertelt Therese. De meeuwen landen op het water en slaan toe.”

Dat zorgde volgens Therese voor een daling van de eendenpopulatie op de vijver. “Het is al enkele jaren aan de gang”, zegt ze. “Vroeger zaten daar achttien volwassen eenden, nu nog een derde. Ook in de vroegere kleinere lommerrijke vijver zaten er veel eenden. Die vijver zat verscholen tussen bomen en struiken, had geen plastieken harde rand en had een huisje waar de eenden beschutting hadden. Ik vroeg de gemeente ondertussen al om netjes op de te grote rioolgaten te leggen zodat de kuikentjes er niet konden invallen en daar kwamen ze al aan tegemoet.”

Tijdens de laatste gemeenteraad van Bredene stelde Therese de vraag aan bevoegd schepen Kelly Spillier. “Ik vroeg het ook al vier jaar geleden en toen was het antwoord dat er geen aanpassing kon gebeuren”, duidt Vanneste. “Mijn vraag nu: struiken aan de rand, eventueel riet en waterlelies, loopbrugjes voor eenden om uit het water te geraken, een ponton of vlot op het water, hokjes aan het water, enzovoort. Ik weet dat de schepen dieren goedgezind is en heb er goede hoop op dat ze er iets aan zal doen.”

Petitie

Alleen blijkt dat volgens de schepen geen evidentie te zijn. “Eigenlijk zijn we al veel langer aan het proberen om een oplossing te vinden”, zegt schepen Spillier. “Het gaat om een kunstmatige vijver in een betonnen kuip die door de Groendienst werd aangelegd. We willen er wel degelijk iets aan doen, maar dat is niet evident. We hebben een aantal keer geprobeerd met grote manden. Alleen is het water met 80 centimeter niet diep genoeg. We probeerden ook al met waterlelies en riet, maar de eenden eten de wortelen op en daardoor sterven ze af. Ze krijgen de tijd niet om te groeien.”

De gemeente plaatste naar eigen zeggen ook al schuilhuisjes. “Die bleken te verdwijnen. Ook pontons die aan de rand lagen om de eenden uit het water te helpen werden in het verleden vernield. Ik ben zeker voorstander van meer dieren, we doen daar ook echt wel alle moeite voor. Zo plaatsen we zelfs borden met daarop: opgepast voor eenden. We dachten even aan een net, maar dan kunnen watervogels niet meer landen. Het is echt geen evidentie om een oplossing te vinden, maar we blijven eraan werken”, aldus de schepen.

Therese Vanneste stelde nu een petitie op die in enkele dagen al 140 stemmen van buurtbewoners opleverde. Die zal ze overhandigen aan het gemeentebestuur tijdens de gemeenteraad van 22 mei.