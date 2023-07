Kroeskarpers bedreigen kamsalamander in De Kam in Tielt

Verschillende vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk zijn dit weekend samengekomen aan Wijk Monteval in Tielt, beter bekend als De Kam, om er onderzoek te voeren naar de aanwezigheid van de kamsalamander.

“De kamsalamander is erg zeldzaam en het is dan ook opmerkelijk dat het dier zich hier zo talrijk bevindt”, zegt Roland Heytens, die zich samen met enkele vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk bezig houdt met het onderzoek naar de aanwezigheid van het beestje in Tielt. “Normaal houden we de locatie van dit soort zeldzame dieren geheim, maar de laatste tijd zijn er heel wat bedreigingen die het voortbestaan van de kamsalamander in dit natuurgebied in gevaar brengen.”

“De kamsalamander is een erg delicate amfibiesoort”, legt Roland uit. “Pas na drie of vier jaar is een kamsalamander geslachtsrijp, en dan nog is het erg veeleisend voor de omstandigheden waarin het zich effectief wil voortplanten. Onder meer de hete zomers en de droogte zorgen op dat vlak voor een bedreiging, maar de laatste tijd zien we ook steeds meer loslopende honden, zwerfvuil en hondenpoep die de juiste omstandigheden verstoren.”

De kamsalamander stelt veel eisen aan zijn biotoop. © Natuurpunt/Hugo Willocx

Kroeskarpers

Uit de tellingen blijkt wel dat het jaar na jaar beter gaat met de beestjes. “Vanuit Vlaanderen zijn er heel specifieke instructies voor de tellingen, waardoor we jaar na jaar en over heel Vlaanderen met een zekere precisie kunnen evolueren hoe het met de poel gesteld is”, zegt Roland. “Er werd een 80-tal kamsalamanderlarven gevonden, maar ook larven van andere salamandersoorten, dikkopjes en andere waterdiertjes.”

Toch werden er dit weekend ook enkele verontrustende ontdekkingen gedaan. “Er werden twee kroeskarpers gevonden, die hier absoluut niet thuishoren”, zegt Roland. “In een amfibiepoel mogen geen vissen zitten, want die eten alles op. Het is de eerste keer ooit dat we vissen tegenkomen bij de tellingen, en dat mag zeker niet opnieuw gebeuren, anders zijn er binnenkort geen kamsalamanders meer in onze poel.”

Roland roept de mensen daarom op om te blijven zorgen voor het natuurgebied. “We hebben hier een heel mooi natuurgebied met een bijzonder beestje in. Iedereen moet hiervan kunnen blijven genieten, maar dan is het nodig dat er een aantal regels gerespecteerd worden. Hou je honden aan de leiband, laat geen afval achter, en werp zeker geen vissen in de poel”, besluit Roland. (CS)