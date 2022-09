Kreekgebied krijgt nieuwe ruimtelijke toekomst

Stad Nieuwpoort en provincie West-Vlaanderen tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Kreek van Nieuwendamme. De focus ligt op recreatie en duurzaam natuurbeheer.

De provincie West-Vlaanderen en Stad Nieuwpoort zoeken eerst een overeenkomst in hun toekomstvisie voor het Kreekgebied dat onderdeel moet uitmaken van de groene gordel rond Nieuwpoort. Beide partijen zetten de schouders onder een planinitiatief dat moet leiden tot een volwaardig provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Het gebied zit wat verstopt en men wil het bereikbaarder maken door betere fiets- en wandelpaden en bruggen te bouwen. Zo moet het gebied verbonden raken met aanpalende gebieden zoals de Ganzepoot, de Brugsevaart en het Spaarbekken. “In deze PRUP wordt er ook aandacht besteed aan ruimte voor een recreatiepark voor een maximum van honderd vakantiewoningen die in het landschappelijke karakter passen”, vertelt provinciaal directeur Ruimtelijke Planning Stephaan Barbery.

Daarnaast krijgt ook de zone rond het Spaarbekken, gebruikt voor verschillende watersporten zoals zeilen en kajakken, extra aandacht. Er is al een nieuw Watersporthuis van Sport Vlaanderen, nu volgt de opwaardering van de omgeving. Ook een oude voormalige korenmolen zal geherwaardeerd worden tot een woning. De volledige studie van de PRUP wordt geraamd op 95.000 euro, waarvan Nieuwpoort een vierde op zich neemt. Tegen eind 2024 zou deze moeten afgehandeld zijn zodat er in de volgende legislatuur tot een volgende fase kan overgegaan worden.

Aandacht voor klimaat

Ook voor het klimaat bewaart men de aandacht door de oevers te verbreden en betere waterbuffers te creëren. “In het begin was er wat paniek bij de landbouwers, maar we willen net werken uitvoeren en betere waterbuffers creëren om hen te beschermen en het natuurgebied te kunnen behouden zoals ze momenteel is”, verduidelijkt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Het is niet de bedoeling dat dit een groot toeristisch gebied wordt, daarvoor dient het Spaarbekken. We moeten dit stuk natuur kunnen bewaren zodat we onze achterkleinkinderen in de ogen kunnen kijken en zeggen dat we groene zones beschermden.” De studie dient in dat opzicht ook om duidelijk te maken wat wel en niet mogelijk is. Het moet dus ook bouwpromotoren van repliek dienen waarvoor het gebied niet bestemd is: een bouwgebied. Enkel langs de Brugsevaart is er al een bouwzone ingesteld, maar het is niet de bedoeling dat die bouwzone wordt uitgebreid. (DV)