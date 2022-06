Kortrijks gemeenteraadslid neemt baby-egels mee naar gemeenteraad

Gemeenteraadslid Cathy Matthieu van Groen nam gisterenavond vier baby-egels mee naar de gemeenteraad van Kortrijk. Ze deed dat als statement, omdat ze meer aandacht wil voor egels, die het slachtoffer worden van robotmaaiers.

Het is al langer bekend dat egels vaak slachtoffer zijn van automatische robotmaaiers. Want veel mensen activeren hun robotmaaiers ‘s nachts, maar dat is net het moment waarop de egels vanuit hun schuilplaats komen om voedsel te zoeken. De egels schrikken van het lawaai, rollen zich op in een bolletje en komen dan meestal onder de robotmaaier terecht. Daar krijgen ze diepe snijwonden van op hun rug of aan hun snuit, waar ze meestal van doodgaan.

In 2020 al lanceerde Natuurpunt vzw een campagne, waarin ze vroegen om de robotmaaiers niet ‘s nachts te gebruiken. Iets waar gemeenteraadslid Cathy Matthieu nu ook voor ijvert. Zijn nam gisterenavond als statement vier baby weesegels mee naar de gemeenteraad om aandacht te vragen voor de dieren. Zelf is Matthieu al jaren vrijwilliger bij het VOC en vangt ze verschillende egels bij haar thuis op.