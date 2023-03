Kortrijk werkt voor publieke bloembakken opnieuw samen met Tuinbouwschool

Vanaf mei zullen 11.000 bloemen verspreid over meer dan 226 hangbakken en 107 schalen Kortrijk opnieuw opfleuren. Voor de kweek en het planten van de bloemen werkt de stad al zeker 15 jaar samen met PTI Kortrijk Campus Wetenschap & Groen. De leerlingen van de Kortrijkse Tuinbouwschool zijn deze week begonnen met het inpotten van de gewortelde stekken.

Net zoals de afgelopen jaren worden de plantjes voor de publieke bloembakken en -schalen opnieuw gekweekt door de Tuinbouwschool tijdens hun praktijklessen, sinds de start van het academiejaar, telkens in groepen van een tiental leerlingen. “De sfeer zit goed”, glimlacht Mon Van Rensbergen (17) uit vijfde jaar Planttechnische wetenschappen. “Het is een leuke, afwisselende manier om ervaring op te doen en te zien hoe het er in de echte plantenkwekerijen aan toe gaat. In april worden de bloemen dan door ons in grotere bakken geplant zodat ze vervolgens kunnen worden uitgezet in stad en deelgemeenten.”

Traditiegetrouw is ook dit jaar gekozen voor rode en witte bloemen, de Kortrijkse stadskleuren. Dit jaar komt daar ook een tint roze bij. In de hangbakken komen rode en witte hanggeraniums en roze bidons. Voor de staande schalen is gekozen voor roze en witte begonia’s, hangend penningkruid en witte prachtkaars. De bloemen worden terug binnengehaald de week voor 1 november. Alleen aan de kerken blijven ze nog even staan, opgevuld met chrysanten die ook door de Tuinbouwschool worden opgekweekt. “We zijn heel tevreden met deze samenwerking met het PTI. Het is een meerwaarde voor de leerlingen van de Tuinbouwschool en de bloembakken en -schalen zorgen elke zomer voor extra kleur en beleving in onze stad en deelgemeenten”, zegt Stephanie Demeyer, schepen van Groenonderhoud.

“Deze week volgen nog de resterende planten die moeten worden ingepot. Daarna is het nog verder verzorgen en worden de hangplanten die te lang worden, nog eens getopt”, vertelt teeltleider Bram Depuydt. De hangbakken worden in mei door de stedelijke groendienst uitgehangen aan de bruggen over de toegangswegen tot het centrum, zoals de Wandelweg, Zwevegemsestraat en Hugo Verriestlaan, of in het stadscentrum aan de Leiebrug en aan de toegang tot winkelcentrum K.