Kortrijk stapt mee in Vlaams project van de Tuinrangers

De nieuwe Tuinrangers zetten het werk verder van de Tuincoaches die al heel wat Kortrijkzanen verder hielpen om hun tuin om te toveren tot een natuurrijk en biodivers paradijs. Al 175 Kortrijkzanen kregen een bezoek van de Tuincoach. 246 mensen staan vandaag nog op de wachtlijst. Om deze wachtlijst sneller te verwerken, zetten de Tuinrangers het verhaal van de Tuincoaches verder.

Kortrijk lanceerde in 2020 de Tuincoach om inwoners te helpen hun tuin om te toveren tot een natuurrijk paradijs. Het grote enthousiasme van de Kortrijkzanen resulteerde in een lange wachtlijst. Om deze wachtlijst sneller weg te werken en meer mensen te helpen zonder daarbij te moeten inboeten op kwaliteit, tekent de stad Kortrijk in op het Vlaamse project van de Tuinrangers.

Het Tuinrangersproject is een initiatief van Vlaanderen ter ondersteuning van lokale overheden. Vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen zich opgeven als toekomstige Tuinranger. Vervolgens geeft Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, een opleiding aan de Tuinrangers en garandeert het ook de opvolging en bijscholing van het lokale Tuinrangersteam. De uitkomst is dezelfde als deze van de Tuincoach. Bij het plaatsbezoek in de tuin sensibiliseren en adviseren de Tuinrangers over natuurvriendelijke tuinen. Dat doen ze door, net zoals de Tuincoach destijds, gratis tuinadvies op maat te geven. De Tuinrangers zijn laagdrempelig én deskundig.