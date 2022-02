Kortrijk krijgt volgend weekend als eerste stad in Vlaanderen een Grootste Bos

Op 19 februari krijgt de Vlasakker aan de Etienne Sabbelaan een groot bos. Het gaat om een initiatief waarbij de stad Kortrijk en ondernemers of verenigingen de handen in elkaar slaan om met verenigde krachten meer bos te realiseren.

In dit geval is het Rotary Kortrijk Groeninghe, die zich vol enthousiasme engageert om samen met haar leden en sympathisanten het hele terrein te bebossen, goed voor zo’n 2.000 nieuwe inheemse bomen. Dat gebeurt op de Vlasakker, een van de groengebieden in Hoog-Kortrijk die de stad wil opwaarderen en uitbreiden tot 17 ha, inclusief de akkers ten zuiden van de Klaverstraat en Tarweveld. “Het bos- en natuurareaal in Kortrijk is op vandaag erg klein. Daarom is het meer dan ooit onze ambitie om minstens 100 ha extra natuur en bos te realiseren. De Vlasakker is zo één van de projecten waarbij de stad echt wil investeren in meer publiek stadsgroen”, zegt schepen van Milieu, Klimaat en bBodiversiteit Bert Herrewyn (Vooruit).

Het Grootste Bos dat aangeplant wordt, wordt niet zomaar een doorsnee bos. Het gaat om de realisatie van een bijzonder stuk nieuw stadsgroen gelegen tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, de woonwijk, Tarweveld/Klaverveld, Hogeschool Vives en de Kulak-universiteit. “Vlasakker wordt zo uitgebouwd tot een volwaardig stuk stadsgroen waar natuurontwikkeling, ontmoeting en beleving hand in hand gaan. Daarnaast wordt ook gezocht naar een betere verbinding met de omgeving, die vooral gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van Kulak en Vives, en waarbij wordt toegewerkt naar het zogeheten ‘One campus’ model.” Op 19 februari vanaf 15 uur leggen vertegenwoordigers van het stadsbestuur, waaronder minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herrewyn, en tientallen leden en sympathisanten van Rotary Kortrijk Groeninghe er een mooi stuk bos aan, dat meteen zal leiden tot een hogere biodiversiteit.

Dit initiatief wordt gecoördineerd door Forest Fwd (lees ‘Forest Forward’), het eerste privébedrijf in ons land dat bedrijfsbossen aanlegt, in partnership met Pantarein Publishing en met de steun van ondernemersorganisatie Unizo. Rotary Kortrijk Groeninghe was één van de eerste organisaties die op Het Grootste Bos intekende.