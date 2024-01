Koninklijke Hofbouwmaatschappij Sint-Fiacre bestaat 135 jaar:“Privaat en openbaar groen zijn populairder dan ooit”

Met een nieuwjaarsreceptie werd in Zwevegem het startschot gegeven van het jubileumjaar ‘135 jaar Sint-Fiacre’. Dit als West-Vlaamse beroepsvereniging voor sierteelt en groenvoorziening. Sint-Fiacre is de oudste Vlaamse nog actieve vakgroep voor professionele hoveniers-tuinaannemers en siertelers. Volgens secretaris Dirk Vandromme ziet de toekomst er rooskleurig uit.

De maatschappij Sint-Fiacre, genaamd naar de patroon van de hoveniers, werd opgericht te Kortrijk in 1889 en mag dus nu het 135-jarig bestaan vieren. “Sint-Fiacre heeft zich vanaf de beginjaren sterk toegelegd op de vorming en bijscholing van professionele hoveniers op vlak van tuinaanleg en plantenteelt. Zo was de maatschappij nauw verbonden met de groei en bloei van de Kortrijkse tuinbouwschool, nu bekend als Provinciaal Technisch Instituut voor tuinbouw, campus wetenschap en groen. Bepaalde bestuursleden van Sint-Fiacre traden in deze tuinbouwschool op als schoolbeheerders en als docenten”, weet secretaris Dirk Vandromme ons te vertellen. Nu nog is de vorming en nascholing van de leden een belangrijk aandachtspunt binnen Sint-Fiacre.

In 1969 werd een samenwerking tussen Sint-Fiacre en Boerenbond gerealiseerd via het toenmalige Verbond van Bloemisten. Zo was Sint-Fiacre in 1972 stichtend lid van het AVBS, Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt en groenvoorziening.

Populair

Dirk Vandromme ziet de toekomst van de sierteeltsector en de tuinaanleggers hoopvol tegemoet. “Vorig jaar moesten we nog allemaal bekomen van de coronaperiode, een kwelling die gelukkig voorbij is. Niettemin worden we nog dagdagelijks geconfronteerd met nieuwe problemen en uitdagingen.Dit is ongetwijfeld typisch aan ons beroep.

“We mogen wel zeggen dat de sierteeltsector en de sector van de tuinaanleg zich goed herstelden. Door corona is de omzet in bepaalde deelsectoren van de boomkwekerij en bloemisterij fors in stijgende lijn, en ook in de tuinaanleg wordt nog steeds flink geïnvesteerd. Privaat en openbaar groen zijn populairder dan ooit tevoren.”

Volgens Dirk Vandromme zit de sterkte van Sint-Fiacre vooral in het respecteren van hun vier basiswaarden. “Vooreerst de tuinbouwtraditie waar o.a. corona bewees dat de kweek en het gebruik van planten en bloemen levensnoodzakelijk zijn. Als tweede pijler, de vakbekwaamheid waarbij onze beroepsvereniging er alles aan doet om de vakkennis en vaardigheden op te tillen tot een hedendaags niveau. Dan hebben we nog het ‘groenmanagement’. Een groenbedrijf runnen is meer dan enkel werken met de handen en de spade. Onze wintercursus staat daarom in het teken van het ecologisch management in de tuinaanleg. Als laatste pijler is er de collegialiteit en beroepsethiek.”

Onze sector wordt nog dagdagelijks geconfronteerd met nieuwe uitdagingen – Sint-Fiacre-secretaris Dirk Vandromme

Voorzitter Karl Vancauwenberghe uit Zwevegem, voegt eraan toe dat Sint-Fiacre ook een missie heeft. “Deze is het bijeenbrengen van vakgenoten teneinde samen de knelpunten om te buigen tot opportuniteiten. Daarbij staat de zorg voor een kwalitatieve teelt en het professioneel verwerken van groenelementen centraal, met mooie planten, tuinen en parken én vooral tevreden klanten als eindresultaat.”

Lustrumfeest

Naast de diverse opleidingen en voordrachten staan er nog enkele interessante zaken op het programma. “Sint-Fiacre werkt men mee aan de Provinciale plantenbeurs in de tuinen van het PTI in maart, dit ter vervanging van de Tuinexpo en begin mei zijn we present met een infostand op de open tuin- en infodag van de Provinciale Tuinbouwschool voor wetenschap en groen.”, aldus Karl Vancauwenberghe, die besluit met te zeggen dat men het werkjaar feestelijk zal afsluiten. “Op zaterdag 6 juli organiseren we een heus lustrumfeest in Outrijve en we ronden af, ook ergens in juli, met een dagreis met tuin- en bedrijfsbezoeken.”