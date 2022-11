Komen-Waasten krijgt kwaliteitslabel ‘Wallonie en Fleurs’

Komen-Waasten een fleurige gemeente? Als het van het Waalse gewest afhangt krijgt de grensgemeente alvast meer dan een dikke duim. Het gemeentebestuur kreeg dinsdag het nieuwe kwaliteitslabel overhandigd en mag zich een jaar lang een voorbeeldgemeente gaan noemen.

‘Wallonie en fleurs’, het kwaliteitslabel dat steden en gemeenten beloond wanneer ze zich inzetten voor een groene en aangename omgeving, zag in 2017 het levenslicht. Onder impuls van het Waalse gewest werden alle gemeentebesturen gestimuleerd na te denken over het groen in hun straten en pleinen, onmisbaar om hen klaar te stomen voor de toekomst. Laureaten kregen een score, van 1 tot 3 bloemen, wat meteen ook als extra toeristische trekpleister kon worden benut.

Komen-Waasten sprong meteen op de trein, een keuze die dinsdag werd beloond met de hoogste onderscheiding. Waar de exclave vorig jaar nog, met enige trots, 2 bloemen op het palmares mocht zetten kunnen ze vanaf dit jaar met 3 exemplaren uitpakken.

Gedurfde zet

Het gemeentebestuur glunderde toen ze de erkenning in handen kregen. “Dit is het resultaat van een gedurfde zet jaren geleden”, klonk het in hun toespraak. “We kozen resoluut voor de combinatie van mooi en duurzaam. Geen evidente keuze maar wel de keuze van de toekomst. We mogen niet vergeten onze eigen medewerkers hiervoor te bedanken. Hun expertise en vakkennis is in deze onmisbaar geweest.”

Het Waalse gewest benadrukte eveneens de voorbeeldrol die Komen-Waasten heeft gespeeld. In de moeilijke periode van corona en lockdowns, slaagden ze er toch in het groen van de gemeente te laten groeien.