Komen-Waasten krijgt er een tweede stadspark bij

Na het Leiepark krijgt Komen-Waasten er binnenkort een tweede stadspark bij. Door de aankoop van enkele terreinen in Waasten zal een nieuwe oase van groen in 2024 het levenslicht zien.

De aankoop van de lappen grond, goed voor 2,7 hectaren gelegen aan de Zeven Gildenweg, kon mogelijk worden gemaakt door een omvangrijke subsidie. “Het Waalse gewest liet in het voorjaar van 2022 weten dat alle gemeenten een dossier konden indienen met als doel een groene gordel rond verstedelijkte gebieden te voorzien.” Philippe Mouton, schepen voor milieu in de grensgemeente, diende een dossier in en dat dossier werd weerhouden.

“Meer dan 60 gemeenten kwamen met een voorstel, 16 werden weerhouden waaronder dat van Komen-Waasten. Daardoor krijgen we 370.000 euro die kunnen worden gebruikt voor het inrichten van de zone. Hierbij gaan we de burgers een flink pak inspraak geven en zullen we alles op alles zetten om het niet alleen een groene maar vooral ook sociale plaats te maken. Zo denken we aan een stuk bos maar eveneens een speelzone of iets gelijkaardigs. Er volgen binnenkort inspraakmomenten waar de Komenaars hun mening kunnen geven.”

De aankoop van de terreinen kwam gepaard met een prijskaartje van 27.000 euro.