Koksijdse huismussen met groot hart voor flora en fauna: Drie decennia vrijwillige inzet voor de lokale natuur

Eddy Vandenbouhede (57) en Conny Vandenbussche (56) zijn veel meer dan de bekende gezichten en de bezielers van Huismussenwerkgroep Koksijde ‘Little Birdies’. Met hart en ziel zetten zij zich in voor onze natuur, onze fauna en flora, voor ons milieu. Zopas staken ze voor het twintigste keer op rij de handen uit de mouwen op de jaarlijkse beheervoormiddag in het Aldi-reservaatje in Koksijde-Dorp.

In het dagelijkse leven is Eddy chauffeur wegenbouw bij Group De Brabandere en Conny is al 35 jaar administratief medewerker in de gemeenteschool van Koksijde. Maar allebei hebben ze een enorme passie voor de natuur…

“Ik ben in een ver verleden gestart bij vzw Natuurreservaten, die in 2001 samen met vzw De Wielewaal werd geïntegreerd in de fusieorganisatie Natuurpunt”, steekt Eddy van wal. “29 jaar geleden was ik in het bestuur van Natuurreservaten verantwoordelijk voor het beheer en het materiaal, en de laatste 8 jaar was ik bij Natuurpunt penningmeester. Door omstandigheden heb ik bij Natuurpunt mijn ontslag gegeven, en een week later was de Huismussenwerkgroep Koksijde geboren.”

Kleine eco-voetafdruk

Over de naam waren Eddy en Conny het snel eens. “Ik koos ook de naam ‘Little Birdies’,” vertelt Conny. “En de naam ‘Huismussen’ verwijst naar deze vogels die ooit de meest voorkomende soort waren in ons straatbeeld, maar het bestand ging de laatste decennia zienderogen achteruit. Trouwens, Eddy en ik zijn zelf ook echte ‘huismussen’. Doelbewust gaan we nooit ver van huis, want we willen onze eco-voetafdruk zo klein mogelijk houden. Met onze Huismussenwerkgroep willen we dus de huismussen beschermen, maar ook alle weidevogels, oeverzwaluwen, ijsvogels, vleermuizen, eikelmuizen…”

Eddy vult aan: “We plaatsen ook nestkasten voor kerkuilen, steenuilen, torenvalken en voor wie het vraagt kastjes voor kool- en pimpelmezen en voor huismussen in privétuinen. Nestkastjes bouwen, deed ik al toen ik 7-8 jaar was. Mijn vader was schrijnwerker, dus al het materiaal was thuis voorhanden. Het toeval wil dat nestkastjes bouwen mijn allereerste job was bij de gemeente! Zelf nemen we ook extra initiatieven, en we hameren er al jaren op om natuurinclusief te bouwen. We schrijven architecten aan om meer rekening te houden met de natuurwaarde van de omgeving, om bij nieuwe bouwprojecten nestkasten of vleermuizenkasten te integreren. Dankzij de goede verstandhouding met voormalig schepen Guido Decorte zijn er in de IJzerboomgaard in Diksmuide vleermuizenkasten gebouwd, en recent zijn er nestkasten geïntegreerd in een demomuur bij Acasus, het inspiratie- en kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren van de Provincie. Ook aan het nieuwe gebouw van het Bakkerijmuseum zijn er nestkasten ingebouwd. Ik ben ook vrijwilliger bij Natuurwerkgroep De Kerkuil en tel voor hen de zwaluwen in Koksijde. Voor Vogelopvangcentrum Oostende spring ik in als vrijwillige vervoerder.”

Eikelmuizen helpen

“In het Aldi-reservaatje konden we dankzij de zussen De Brabandere vorig jaar de versleten houten nestkasten vervangen door drie mezenkasten in houtbeton. We hebben gemerkt dat ook deze tuinvogels meer en meer onder druk komen te staan, onder andere door het nog altijd veelvuldig gebruik van pesticiden en herbiciden. De kasten bleken nu alle drie bezet door kool- en pimpelmezen! Met de Huismussenwerkgroep plaatsten we er vorig jaar een eikelmuisnestkast in houtbeton, in de hoop dat de ‘zevenslapers’ of ‘fruitratjes’ terugkomen en ze er een veilig onderkomen vinden. Zoals elk jaar hebben we ook deze herfst het riet uit de poel verwijderd, zwerfvuil opgeruimd en de weide winterklaar gemaakt. We zijn blij dat we destijds het natuurbeheer van dit reservaatje op ons hebben genomen!”

Knotwilgen verplanten

Nog een project waarvoor Eddy zich inzet: de coördinatie om oude knotwilgen te verplanten. Zo leverde hij een tijdje geleden een huzarenstukje door een gigantische oude knotwilg uit de grond te halen op de site waar nu de Groene Corridor in Adinkerke komt. Die krijgt nu een tweede leven in Nieuwpoort.

Eddy en Conny vinden alles wat ze doen doodnormaal. “We blijven voortdoen zoals we bezig zijn en proberen zo enkele zandkorreltjes te verleggen in de rivier en bij te dragen aan de toekomst van ons milieu.”