Koffiekoeken eten om project De Heidebeekvallei te steunen

Natuurpunt Poperinge-Vleteren neemt deel aan Natuurpunt Expeditie 2023. Voor onze regio zamelen ze geld in voor de Heidebeek bij Haringe.

“Dit jaar vaardigt Natuurpunt Poperinge-Vleteren twee teams af naar de Natuurpunt Expeditie 2023. We wandelen voor ons aankoopproject De Heidebeek. Het doel is geld inzamelen om natuurgebieden te kopen. Voor onze regio is dit het gebied rond de Heidebeek bij Haringe”, klinkt het bij de teamleden. “Het eerste team ‘De Heelhorzen’ met Marina Vandecasteele, Dirk Waeyaert, Geert Coudijzer, Frans Gauquie en Hilde Marchand. Zij wandelen de Zwarte Beekroute van 26 en 31 km. Het twee team ‘De Graspieten’ Ludwig Reynders, Hein Kesteloot, Ivo Vandenbroucke en Natalie Top. Zij wandelen de Dommelroute van 33 en 41 km.”

Koffiekoeken

Elk team moet minstens 1.500 euro sponsoring inzamelen om te mogen deelnemen. “Mensen kunnen ons online financieel steunen. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Om geld in te zamelen verkopen we ook ontbijtkoeken en koffie die kunnen afgehaald worden op zaterdag 22 april. Bestellen kan online of bij de teamleden”.

Er is een assortiment van tien ontbijtkoeken (vier chocolade-, drie rozijnen- en drie suikerbollen) voor 10 euro. Er is ook een assortiment van drie smaken koffie Ray & Jules, heerlijke, eerlijke, biologische op zonne-energie geroosterde koffie van Ray & Jules: bonen of gemalen 3 x 250g voor 23 euro. Het volledige bedrag van de bestelling dient voor 18 april overgeschreven te worden op BE 91 0011 25 15 9176.