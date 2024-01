Koereiger wordt stilaan een blijver in De Westhoek

Sedert enkele jaren zijn er meer en meer koereigers te spotten in De Westhoek. Dat zegt ook Natuurpunt dat de kleine witte reiger in Vlaanderen opvolgt en telt op verschillende plaatsen in De Westhoek.

Zo hebben er zich een aantal kolonies definitief gevestigd in het gebied van de Blankaart in Woumen, de Uitkerkse Polders en in de regio rond Stuivekenskerke. In 2020 werd in de Blankaart voor het eerst een broedgeval van de koereiger vastgesteld. In de weiden rond deze gebieden zijn soms een dertigtal vogels te spotten, want deze reigersoort leeft in kolonies. Ook in de regio rond Veurne komen ze steeds meer voor.

Ook zijn er steeds meer broedgevallen van de koereiger in De Westhoek. De koereiger is een beschermde soort en is oorspronkelijk afkomstig uit Spanje, Marokko en rond de Rode Zee.

Ook in Afrika zitten deze reigers graag op de ruggen van het vee om insecten te plukken. De koereiger is te onderscheiden van de kleine zilverreiger door zijn korte gele snavel en van de grote zilverreiger door zijn grotere en kortere poten en snavel. Ook in De Westhoek komt de zilverreiger steeds meer en meer voor.