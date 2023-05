Knokke-Heist zet in op duurzame waterrecreatie met internationaal kwaliteitslabel Blue Flag

Op woensdag 17 mei ontving Knokke-Heist opnieuw het internationale kwaliteitslabel Blue Flag. Dit in België door GoodPlanet beheerde label wordt toegekend aan locaties die uitblinken in duurzaamheid en kwaliteit.

Knokke-Heist zet zich in voor bewustmaking en educatie, uitstekende waterkwaliteit, gescheiden afvalsortering, een EHBO-post, de aanwezigheid van redders, schone toiletten, maar ook educatieve activiteiten en toegankelijkheid. De gemeente spaart geen moeite om elk jaar een strandbeleving op topniveau aan te bieden aan de vele inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers die van de zee komen genieten. De bekroning met een Blauwe Vlag, voor het zoveelste jaar op rij, toont aan dat deze inspanningen lonen, en bewijzen dat je in Knokke-Heist het strand ‘op z’n best’ kan beleven.

Belang van duurzame waterrecreatie

“Voor een kwalitatieve badplaats zoals Knokke-Heist, zijn onze stranden uiteraard hét visitekaartje voor onze talrijke bezoekers uit het binnen- en buitenland die vooral in het zomerseizoen maar ook daarbuiten komen genieten van een zorgeloze vakantie” stelt burgemeester Piet De Groote. “Samen met onze badkarhouders en uitbaters van de diverse watersportcentra leveren we enorme inspanningen om onze stranden net te houden en de infrastructuur en sanitaire voorzieningen zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. Samen met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust investeren we ook in het opspuiten van duurzame zandsuppleties die onze kust moeten beschermen en toegankelijk houden voor mindermobiele badgasten. Verder blijven we iedereen sensibiliseren om milieubewuster om te gaan met afval. Uiteindelijk is het ieders verantwoordelijkheid om het kleine stukje aarde waarop we leven leefbaar en gezond te houden” benadrukt de burgemeester nog eens met klem. “Voor ons internationaal toeristisch cliënteel is de Blauwe Vlag alvast het herkennings- en kwaliteitssymbool voor propere en hygiënische stranden met uitstekende waterkwaliteit, optimaal bewaakt door onze veiligheids- hulp- en preventiediensten. We zijn dan ook bijzonder trots dat we opnieuw kunnen uitpakken met dit prestigieuze Blue Flag-label” glundert de Knokke-Heistse burgervader.

Kwalitatieve en duurzame reisbestemming

“Er zijn in Vlaanderen heel wat oases van rust, plezier en ontspanning waar bezoekers en bewoners alle dagdagelijkse bezorgheden even achter zich kunnen laten,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “En die plekjes moeten we koesteren. Rondslingerend afval of vervuild water zijn dan een doorn in het oog. Vanuit Vlaanderen willen we de meerwaarde van toerisme vergroten, en initiatieven zoals Blue Flag zijn daarom erg welkom. Ze doen zowel uitbaters, bezoekers als bewoners meer stilstaan bij de impact die ze hebben op hun omgeving. Het vraagt natuurlijk de nodige inspanningen om een plek proper en veilig te houden. Al wie vandaag een Blue Flag-certificaat ontvangt mag dus zeker eens extra in de kijker gezet worden.”

GoodPlanet en Blue Flag

GoodPlanet is een organisatie die educatie geeft rond duurzame ontwikkeling. De bewustmaking rond thema’s zoals de waterkwaliteit en gescheiden afvalsortering die van belang zijn bij de toekenning van de Blue Flag, speelt daarbij een grote rol.