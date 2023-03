Knokke-Heist vervangt populieren door duurzame boomsoorten die zeewind kunnen trotseren

In opdracht van het gemeentebestuur is een aannemer gestart met het rooien van een 220-tal instabiele populieren in de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist.

De bomen worden in het kader van het gemeentelijk bomenplan meteen vervangen door duurzamere esdoorns en zomereiken met een diepgaande wortelstructuur. Met deze ingrijpende operatie wordt niet alleen de veiligheid van bewoners en passanten in de Kalvekeetdijk verhoogd, maar ook geïnvesteerd in meer biodiversiteit op deze groene grens tussen de villawijken en de Westkapelse polders.

Windtest

In het kader van een veiligheidsanalyse werd vervolgens aan boomconsulent Dirk Berteyn opdracht gegeven om de populieren te testen op het vlak van windbelasting, stabiliteit en breuksterkte. De stabiliteit van de bomen werd onderzocht aan de hand van een windlastanalyse. Het resultaat van deze proeven gaf aan dat geen enkele geteste boom slaagde voor de uitgevoerde proeven die een windlast van 12 Beaufort simuleren. Die sterkte staat gelijk aan een heel zware storm met windsnelheden van meer dan 120 km/uur en met ernstige schade voor de omwonenden tot gevolg.

Dergelijke stormen zijn zeldzaam maar komen steeds vaker voor, denk maar aan de recente zware storm in februari 2022. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het college van burgemeester en schepenen dan ook beslist om al deze week te starten met het rooien van de bomen.

Diepe wortel

De verwijderde populieren worden onmiddellijk vervangen door duurzamere boomsoorten die de zeewind trotseren en een diepe penwortel hebben die bestand is tegen verharding en strooizout. (MM)