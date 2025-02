Knokke-Heist vervangt bomen in diverse straten: “Zorgt voor groener en gezonder straatbeeld”

In de Paul Parmentierlaan in Knokke-Heist is men deze week gestart met het vervangen van 65 bomen. De vervanging van de bomen gebeurt per boomput zodat de overlast voor de omwonenden beperkt blijft. De komende tijd worden in diverse andere straten eveneens bomen vervangen.

Na de Parmentierlaan komen ook nog de Koningslaan en Leopoldlaan aan de beurt. In de Koningslaan gaat het om 32 bomen op de middenberm tussen de Elizabetlaan en de Zeedijk. De overige bomen worden hier behouden. Ook in de Leopoldlaan worden 20 bomen vervangen en blijven de bomen aan de gevels behouden. De werken zullen 4 tot 5 weken in beslag nemen. In de krokusvakantie wordt er niet gewerkt.

Abraham Hansplein

In de toekomst komen er ook op het Abraham Hansplein 9 nieuwe bomen op de middenberm en 21 bomen aan de buitenkant. De vervanging van de bomen in bovengenoemde locaties heeft geen invloed op het aantal parkeervakken, maar houdt een optimalisatie van de bestaande boomputten in. Bovendien worden de wortels voorzien van wortelgeleiding om oppervlakkige wortelgroei te voorkomen en schade aan het openbaar domein te vermijden.

Conform de uitrol van het bomenplan investeert de gemeente in duurzame boomsoorten met onderbeplanting die volop kunnen gedijen zonder hinder voor de omwonenden. “De aanplant van de nieuwe bomen zal Knokke-Heist op termijn alleen maar een groener en dus gezonder en rustgevender straatbeeld opleveren”, geeft het gemeentebestuur mee. (MM)