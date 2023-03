Knokke-Heist tevreden over plannen kustbescherming en dat is niet alles: “Dit jaar nog proefproject om onze kustlijn op natuurlijke manier te beschermen”

In Knokke-Heist reageren ze tevreden op de overgebleven alternatieven om onze kust de komende 100 jaar en langer te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. “Ik ben vooral tevreden dat de plannen voor het creëren van kunstmatige eilanden voor onze Oostkust definitief zijn afgevoerd”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). De kustgemeente heeft bovendien nog plannen. En dat proefproject moet dit jaar nog opgestart worden.

Er blijven nog twee alternatieven over om onze kust de komende 100 jaar en langer te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, zo werd vorige week bekendgemaakt. Maar wat houden die alternatieven nu concreet in? Bij ‘Ter plaatse’ blijven de hoog- en laagwaterlijn waar ze vandaag zijn. Bij ‘Zeewaarts’ verschuiven ze op lange termijn gemiddeld een honderdtal meter richting zee. De Vlaamse overheid kan beide alternatieven de komende 100 jaar of langer in kleine stapjes uitrollen of net in hele grote stappen.

In Knokke-Heist reageren ze tevreden op de plannen. Zeker omdat er enkele jaren geleden nog fel protest weerklonk uit de kustgemeente, toen er plannen voor een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist op tafel lagen. “We zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan dit maatschappelijk énorm belangrijk project. De zeespiegel blijft immers stijgen dus extra maatregelen op lange termijn zijn nodig”, zegt burgemeester Piet De Groote. “Zo zorgen we ervoor dat de komende generaties ook nog van onze kust kunnen genieten. Ik ben vooral tevreden dat de plannen voor het creëren van kunstmatige eilanden voor onze Oostkust definitief zijn afgevoerd. Sinds 2018 hebben we samen met het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht hoe we onze kust het best beschermen mét respect voor de strand- en zeebeleving van onze badgasten en watersporters.”

Nieuw duinengebied

In Knokke-Heist rollen ze de komende tijd nog andere proefprojecten uit om de kust op een natuurlijke manier te beschermen. Dat doen ze in overleg met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de KU Leuven. “In de bocht tussen het sportstrand aan het Rubensplein en het Van Bunnenplein, één van de meest kritische zones van het Knokke-Heistse strand, zullen we een nieuw duingebied creëren”, zegt de burgemeester. “De duin zal beginnen op ongeveer 40 meter vanaf de blauwsteen van de wandeldijk met een diepte van 30 meter. Op deze manier is er nog voldoende ruimte tussen de duinzone en de zeedijk om strandcabines te plaatsen. Op het niveau van het huidige strand zal er een afgebakende zone zijn, waar er aanplant is van duinvegetatie zoals helmgras. Dit helmgras zorgt voor de gestage ophoping/aangroei van zand, waardoor duinen zich beginnen vormen tot op het niveau van de huidige strandcabines en –bars zodat de bewoners op de zeedijk hun zeezicht blijven behouden.”

De bedoeling is dat het proefproject nog dit jaar wordt opgestart. Het gaat om een investering van zo’n 100.000 euro. “Deze investering is een pro-actieve ingreep om de economische impact van wateroverlast voor onze bewoners en bezoekers te minimaliseren. Het is een eerste realisatie in het kader van onze ondertekening van de intentieverklaring van SARCC (Sustainable and Resilient Coastal Cities), inzake het gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen in langetermijnstrategieën voor kustbeheer in stedelijk gebied”, besluit burgemeester Piet De Groote. (MM)