Knokke-Heist investeert 5,2 miljoen euro in duurzaam groenbeheer

Knokke-Heist is een groene gemeente die blijft inzetten op duurzaamheid en klimaatrobuustheid. “Op die manier willen we het openbaar groen op een ecologische en economische manier blijven onderhouden. Het openbaar groen in onze gemeente is een gigantisch terrein. Om dat allemaal netjes te onderhouden, is er dus een flinke investering nodig”, aldus burgemeester Piet De Groote.

In totaal heeft de dienst Openbaar Groen een werkingskost van 5,2 miljoen euro. Daarvan gaat 3 miljoen euro naar exploitatie. Hieronder valt het aankopen van technische benodigdheden, onderhoud aan installaties en machines, onderhoud planten en plantsoenen, sportvelden … De resterende 2,2 miljoen euro gaat naar personeelskosten.

Het team van openbaar groen bestaat uit twaalf technische medewerkers openbaar groen, dertien technisch medewerkers sportterreinen, vijftien technische medewerkers groen op de begraafplaatsen, drie coördinatoren en één stafmedewerker externe contracten.

Om een idee te geven van het groen in de gemeente… Er zijn 39.912 bomen in het straatbeeld bossen en parken niet inbegrepen, 385.857 m² wordt regelmatig afgereden op openbaar terrein (geen sportterrein!) (= 60 voetbalvelden naast elkaar), 60.551 m² aan struiken wordt onderhouden (in blokken van 1 m² naast elkaar is dit 3 keer de Chinese muur), 96.257 m² zoomwegen worden gemaaid (klepelmaaien) en 2.700 boomputten worden onderhouden.