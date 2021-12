Knokke-Heist bekroond met bronzen Boslabel van de Vlaamse regering

De gemeente Knokke-Heist is een van de drie gemeenten in Vlaanderen in geslaagd het Boslabel van de Vlaamse regering te behalen. Knokke-Heist, Gent en Merelbeke verworven dit label voor hun inzet voor het Bosplan: de ambitie van Vlaanderen om tegen 2024 4.000 hectare nieuw bos aan te planten.

Knokke-Heist behaalde, net als Merelbeke, brons dankzij de aanleg van 4 hectare bos. Die aanleg kadert in het grotere stadsrandbos dat uiteindelijk 27 hectare zal worden. Gent haalde zilver omdat ze het afgelopen jaar meer dan 5 hectare bos aanlegde. Geen enkele van de 300 Vlaamse steden en gemeentes kreeg het streefdoel: goud. Goud zou namelijk willen zeggen dat een gemeente of stad 10 hectare bos aanlegt.

Stadsrandbos

In 2004 besliste het gemeentebestuur van Knokke-Heist te investeren in een ambitieus bosplan. Het projectgebied omvat 27 hectare en bevindt zich tussen Knokke en Duinbergen. Er komt 22,5 hectare echt bos, 2,5 hectare speelbos, 2 hectare compensatiebos, met een netwerk van paden en opgewaardeerde waterlopen. In een eerste fase begin dit jaar werden 12.400 boompjes geplant. Plantvakken met boomsoorten die veel licht doorlaten, wisselen af met andere die meer schaduw werpen. Aan de randen is aaneengesloten beplanting van snelgroeiende soorten.

Zo ontstaat vlug een bosgevoel en worden de boompjes in de kern beschermd tegen wind. Door niet alle vakken te beplanten blijft er plaats voor natuurlijke verjonging van bomen en struikgewas. Het stadsrandbos moet een recreatieplaats worden voor alle Knokke-Heistenaars. Er komen wandel-, fiets- en ruiterpaden met bruggetjes over de waterlopen. Ecologische oevers met spontane begroeiing zullen een rijke fauna en flora aantrekken. Het belevingspunt in het zuiden wordt gemaakt met de overtollige grond en biedt zo een oplossing voor het grondverzet.

Schepen van Klimaat Kris Demeyere nam de award in ontvangst namens het gemeentebestuur uit handen van minister van Omgeving Zuhal Demir. Met zijn 4 hectare reeds aangeplante bos zit Knokke-Heist dus op de goede weg om te gaan voor het streefdoel van 10 hectare per lokaal bestuur.