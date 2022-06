Knokke Boat schrapt excursietochten ‘Bultruggen spotten’: “Het dier is er slechter aan toe dan we dachten”

Het bootverhuur- en watersportbedrijf Knokke Boat schrapt hun excursieboottochten ‘Bultruggen spotten’. “We hebben samengezeten met de marinebioloog van ons team en het dier blijkt in slechtere conditie te zijn dan we dachten. Onze andere boottochten, waarbij we regelmatig spontaan dieren tegenkomen, zullen wel blijven doorgaan”, vertelt zaakvoerder Christophe Lenaerts. De Nederlandse organisatie SOS Dolfijn reageerde gisteren al op sociale media dat het dier moet uitrusten.

“We hebben inderdaad een korte tijd boottochten aangeboden om de bultrugwalvis, die nu voor de Noordzee verblijft, te gaan spotten. We hadden gezien dat dergelijke excursies worden georganiseerd over de hele wereld, zolang je maar genoeg afstand houdt”, vertelt Christophe Lenaerts, zaakvoerder van Knokke Boat. “Maar ondertussen heeft de marinebioloog van ons team contact gehad met collega’s in het buitenland om te checken hoe het met het dier zit. En we vermoeden dat er iets mis is met de gezondheid van het dier. Daarom hebben we besloten om het niet lastig te vallen.”

Knokke Boat zal geen boottochten meer voorzien, waarbij ze specifiek op zoek gaan naar de bultrug. “Maar als we tijdens onze gewone boottochten het dier zien, dan zullen onze begeleiders de motoren afleggen. Het dier kan dan als het wil dichterbij de boten komen zwemmen. Zo verliep het al enkele weken bij ons en zo pakken wij het ook aan als we andere zeedieren, zoals bruinvissen of zeehonden spotten tijdens onze tochten.”

In slechte conditie

“Het was nooit onze bedoeling om het dier kwaad te doen”, gaat Lenaerts verder. “We dachten dat zo’n dier juist vrolijk en gezond is als het uit het water springt. Maar dat klopt niet altijd. Het dier springt uit het water om de parasieten van op zijn huid kwijt te geraken.”

SOS Dolfijn, de Nederlandse Natuurhulporganisatie voor walvisachtigen in de Noordzee reageerde gisteren ontevreden op de Facebookposts van Knokke Boat over de boottochten “Bultruggen spotten”. Zij vinden dat het dier met rust moet gelaten worden. “Het is jammer dat de organisatie ons nooit zelf heeft gecontacteerd over hun zorgen. We stonden open om er naar te luisteren, want we willen zeker niet dat het dier verder verzwakt”, reageert Lenaerts.

Het dier is graatmager; de schouderbladen en ruggengraat steken uit

SOS Dolfijn bevestigt dat het dier in een slechte conditie is. “Excursietochten naar dieren zijn niet per se erg. Maar we zien duidelijk dat deze bultrug er niet goed aan toe is. Het dier is graatmager. Wanneer het boven water komt, zie je de ruggengraat en schouderbladen uitsteken. Hij heeft ook last van huidparasieten. Als hij niet ergens langs kan schuren, springt hij gewoon uit het water om de parasieten van zich af te schudden”, vertelt woordvoerster Annemarie Van Den Berg.

“Het is nu heel belangrijk dat het dier voldoende voedsel vindt en niet verstoord wordt. Kleine walvissen tot 2,5 meter kunnen we wel opvangen. Maar we kunnen niet onmiddellijk iets doen voor dit dier. Want hij heeft zeker voldoende vis en voedsel in de buurt.” Het is ook niet uitzonderlijk voor een bultrug om een langere periode in de Noordzee te vertoeven. “In Nederland heeft een bultrug ooit 3 maanden lang voor de kust gezwommen. Deze is hier pas 3 weken.”