Kleyne Vlakte in Knokke-Heist krijgt nieuwe broedeilandjes door natuurherstelproject

Volgende week start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstel in de Kleyne Vlakte in de Zwinduinen in Knokke-Heist.

Voor de watervogels worden enkele broedeilanden met schelpengruis aangelegd en er wordt een voswerende afsluiting geplaatst. De inrichtingswerken ter hoogte van Kleine Vlakte West lopen tot 1 april. De afvoer van de gronden is gepland na de krokusvakantie en verloopt via de Zoutelaan en Koningslaan. De werken aan de oostzijde starten opnieuw op vanaf 1 september.

In het centrale deel zullen minder waardevolle zones vleksgewijs worden afgegraven tot op verschillende dieptes om de hoge fosfaatgehaltes door vroegere overbemesting naar omlaag te krijgen. Die fosfaten zorgen er immers voor dat snelgroeiende soorten alle plaats gaan innemen en bijzondere soorten geen kansen krijgen. Het aangebrachte reliëf zal zacht glooiend zijn om een variatie aan waardevolle droge tot natte duingraslanden te creëren die eenvoudig gemaaid kunnen worden. Gevarieerde graslanden vormen een geschikte biotoop voor broedende eenden, kieviten en steltlopers.

Enkele bestaande plassen worden uitgediept en uitgebreid met zacht glooiende oeverzones. In de grotere plassen worden nieuwe broedvogeleilandjes met schelpengruis aangelegd. Die zullen een geschikt broedgebied vormen voor onder andere de visdief en kluut. Het begrazingsraster wordt vervangen door een raster om vossen te weren. Het raster van 1,60 meter hoog wordt ingegraven en krijgt ook extra gaas en schrikdraden.

Verhoging natuurwaarden

Met de inrichting wil Natuur en Bos de natuurwaarden versterken. De werken zijn een uitvoering van het natuurbeheerplan en zullen zorgen voor meer kwaliteitsvolle Europese topnatuur. Om de broedende vogels zo weinig mogelijk te storen, worden de werken buiten het broedseizoen uitgevoerd. Je kan het verloop van de werken volgen op natuurenbos.be/zwininverandering. (MM/foto MM)