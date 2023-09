Kleurrijke beplanting in Knokke-Heist maakt plaats voor duurzamere exemplaren: “Onderhoud en waterverbruik is nog moeilijk verdedigbaar”

Knokke-Heist zal in de toekomst meer inzetten op duurzame bloemperken. “Tot nu toe werden de bloemperken in onze gemeente beplant met éénjarige bloemen en bloembollen. Samen goed voor 3.363 m². Die geven uiteraard kleur aan onze gemeente, maar duurzaam is deze keuze allerminst”, zegt het gemeentebestuur.

Een logische uitleg. Ieder voorjaar en najaar worden de bloembollen en éénjarige beplanting immers uitgespit en liggen de perken en rotonden er voor een aanzienlijke periode kaal en desolaat bij. “Het onderhoud en het waterverbruik is vandaag eveneens nog moeilijk verdedigbaar”, klinkt het.

“Tijdens de maanden mei, juni en juli werd er reeds twee miljoen liter drinkbaar water gegeven aan onze bloemen, aangevuld door een aanzienlijke hoeveelheid regenwater. Het gemeentebestuur wil hier komaf mee maken en kiest daarom in de toekomst voluit voor duurzame beplanting.”

Vaste beplanting

In Knokke-Heist zijn ze overtuigd dat ze perken ook kleur en sfeer geven met vaste beplanting. Die is misschien minder intens qua kleur, maar veel duurzamer en biedt het hele jaar door wel een invulling van groen en kleur.

“Als we de ondergrond in zand vervangen of mengen met lava korrels om water langer te capteren, moeten we eveneens veel minder water toedienen tijdens droge periodes. Voorbeelden hiervan zijn het Astridplein en de Duinbergenlaan waar deze klimaatrobuuste werkwijze reeds toegepast werd”, zegt het gemeentebestuur. “Dit najaar vervalt het huidige contract van de bloembollen en de éénjarige beplanting waardoor een aanpassing perfect mogelijk is. De bloembollen zouden vervolgens aangeplant worden in pleinen of borders en permanent blijven zitten om zo nog meer kleur te creëren. We besparen hiermee onmiddellijk de handeling van ze nadien uit te spitten in het voorjaar. Om hier en daar op A-locaties nog wat variatie te brengen, kunnen we de combinatie behouden waarbij we procentueel een deel behouden om in te vullen met bloembollen/éénjarigen zodat we nog voldoende variatie behouden.” (MM)