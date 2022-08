Klerkense kriekpeer dingt mee naar titel ‘Boom van het Jaar’

De bruine kriekpeer, een boom die onlosmakelijk met de geschiedenis van Klerken is verbonden, dingt als West-Vlaamse winnaar van de Baillet Latour Boom van het Jaar-wedstrijd mee naar de Vlaamse en finaal de Europese titel in 2023.

Maar wat is die kriekpeer, in de volksmond ‘oegstpeer’, nu eigenlijk? Kriekpeerdeskundige Roger Fortry vertelt: “Deze monumentale boom, wellicht geplant in de jaren 20 na de Eerste Wereldoorlog, is de grootste van zijn soort hier in Klerken. Er blijven er nog maar een paar van over. De perensoort heeft immers geen economische waarde, maar de natuurwaarde van zo’n boom mag je niet onderschatten.”

“In de negentiende eeuw kwam deze boom veelvuldig voor in Klerken en omstreken. Tot voor de Eerste Wereldoorlog werd in Klerken met de kermis de Perelaarommegang georganiseerd, waar de Klerkenaars hun oestpertjes verkochten aan de kermisbezoekers en de dienaars van Sint-Laurentius, de patroonheilige van de kerk van Klerken, wiens naamdag op 10 augustus valt. Het woord ‘kermis’ spruit voort uit ‘kerkmis’, op de dag van de naamdag van de patroonheilige, vandaar kermis rond 10 augustus in Klerken. De oestpertjes zijn volrijp rond die datum. De peren werden ook Lau-pertjes genoemd, naar ‘Laurentius’.”

Economisch heeft de peer geen waarde, maar de boom heeft een grote natuurwaarde

“Voor en na de Tweede Wereldoorlog waren er in Klerken nog processies ter ere van Sint-Laurentius, waarbij rijpe peertjes werden uitgedeeld aan de toeschouwers. In de jaren 60 en 70 werden perelaarstoeten georganiseerd, naar het idee van Henri Covemaeker. Die stoeten verwijzen, net als de Perelaarommegangstraat in Klerken, naar de Perelaarommegang. Het idee ligt op tafel om ter gelegenheid van Klerken kermis opnieuw een perelaarstoet te organiseren.”

Voor de bijen

Het perenstoetcomité, onder leiding van Niels Deceuninck, hoorde van de Baillet Latour Boom van het Jaar-wedstrijd en besloot te ijveren om de boom aan het Guido Bilckepad ervoor in te schrijven. “We zijn heel lang bezig geweest om alle formaliteiten te vervullen maar uiteindelijk is het resultaat dat onze boom als enige West-Vlaamse boom meedingt naar de titel ‘Boom van het Jaar’, om dan ons land te vertegenwoordigen op de Europese wedstrijd van 2023”, vertelt Niels.

“Het zou een enorme boost geven voor dit soort bomen, waarvan er nog slechts enkele bestaan. Het zou de mensen en misschien ook de overheid ertoe aanzetten om meer van deze bomen te planten en zo zijn voortbestaan te verzekeren. Deze boom is een echte bijenlokker en dus ook belangrijk voor de bijenpopulatie die het de laatste jaren moeilijk heeft.”

Vanaf 1 september worden de genomineerde bomen aan het grote publiek voorgesteld, waarna iedereen zal kunnen stemmen.