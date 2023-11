Kindergemeenteraad plant 900 bloembollen die Kuurne kreeg van het Nederlandse Texel voor 900-jarig bestaan van de gemeente

Op woensdag 8 november plantte de kindergemeenteraad 900 bloembollen aan de Kuurnse Sint-Pieterskerk. De bloembollen werden geschonken tijdens de Ezelsfeesten door een delegatie uit Tessel die de Ezelsfeesten bezocht en de bloembollen schonk als verjaardagsgeschenk voor het 900-jarig bestaan van de Ezelsgemeente. Sinds de jaren ’90 onderhouden de Orde van de Ezel en de gemeente Kuurne immers nauwe vriendschappelijke contacten met de Nederlanders.

Sinds de late jaren ’90 heeft de Orde van de Ezel een vriendschappelijke relatie met het Nederlandse waddeneiland Texel. Voorzitter Dewinter richtte daar de vereniging ‘Met IA’ op en zorgde voor ezeltjes op het eiland. Vanwege zijn journalistieke carrière moest hij regelmatig het eiland verlaten, dus richtte hij de club ‘Met IA’ op om voor de ezeltjes te zorgen. Net als de Orde van de Ezel organiseren ze evenementen en ondersteunen ze goede doelen met het lidmaatschapsgeld. Via Helmut Lotti, afkomstig uit ezelsgemeente Sint-Amandsberg, ontstond er ook bij de gemeente Kuurne een gedeelde liefde voor ezels. Sindsdien hebben de Orde van de Ezel en de gemeente Kuurne vriendschappelijke contacten.

In mei bezocht een delegatie van de Orde van de Ezel samen met burgemeester Francis Benoit Texel. Op hun beurt nodigde Kuurne de organisatie uit voor Ezelsfeesten. Als verjaardagsgeschenk voor ons 900-jarig bestaan overhandigde Texel 900 Nederlandse bloembollen. De geschonken bloembollen werden op woensdagnamiddag 8 november door de kindergemeenteraadsleden in de grond gestopt in een gebied naast de Sint-Pieterskerk. Het doel is om uiteindelijk ook andere groenzones op te fleuren.

Amélie Deleu, kinderschepen van milieu, zegt: “Tijdens corona organiseerden we als ouderraad van onze school (Pienter) een winterse wandeling. Toen merkten we op hoe donker en saai de groenzones rond de Sint-Pieterskerk eruitzagen. Vorig jaar hebben we de groenzone al verfraaid met 14.000 vlammetjes. Het leek ons een goed idee vanuit de kindergemeenteraad om deze zone ook in de toekomst op te fleuren. De 900 bloembollen zullen alvast voor een prachtig uitzicht zorgen in het voorjaar.” (BRU)