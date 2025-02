Kindergemeenteraad beslist mee over aanplanting nieuw bos: “Dit is een investering in de toekomst van onze stad”

Volgende maand krijgt de stad er een nieuwe streep groen bij. Met dank aan de recent geïnstalleerde kindergemeenteraad. “Hun concrete voorstellen zullen een blijvende impact hebben”, stelt schepen van Jeugd Romina Vanhooren.

Tijdens een nieuwe zitting van de kindergemeenteraad de tweede van hun legislatuur namen de jonge beleidsmakers thema’s als milieu en zwerfvuil onder de loep. Ze kregen ook waardevolle uitleg van de stadsdiensten Milieu en Jeugd over hoe ze hun ideeën in de praktijk kunnen brengen.

Suggesties en ideeën

Milieuschepen Randy Van Oyen (Voor Oudenburg) kwam na afloop met leuk nieuws. “De kinderen mochten zelf suggesties aanbrengen en ideeën lanceren. Eén van hun vragen: de aanleg van een nieuw bos. In de tweede helft van maart zullen we op voorzet van de kindergemeenteraad dus zo’n 1.000 vierkante meter aan bos planten goed voor zo’n 200 bomen nabij de begraafplaats en speelplein in de Mandelwijk.”

De schepen is zelf enthousiast over de inzet van de kindergemeenteraad. “Het is inspirerend om te zien hoe onze jeugd zich vastbijt in milieukwesties. De ideeën die hier vandaag werden gepresenteerd, tonen een frisse blik op uitdagingen zoals duurzaamheid. We mogen trots zijn op deze toekomstige beleidsmakers.”

Ook schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Voor Oudenburg) benadrukte het belang van hun inbreng. “De kindergemeenteraad geeft onze jongeren een platform om hun stem te laten horen en verantwoordelijkheid te nemen. Hun concrete voorstellen, zoals de inrichting van een boomplantactie in de Mandelwijk, zullen een blijvende impact hebben. Dit initiatief is een investering in de toekomst van onze stad.”

Elise De Smet uit het zesde leerjaar van De Tandem is kinderburgemeester. Schepenen zijn Noah Trybou Mesquita (Basisschool Arnoldus), Fenna Casteleyn (De Tandem), Sten Serru (Heilige Familie Oudenburg) en Seppe Locks (Heilige Familie Ettelgem). Daarnaast zijn er ook zestien raadsleden verkozen.