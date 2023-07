Kinderen trekken op avonturenparcours met raadsels en mysteries in Komen

Afgelopen weekend trokken tientallen kinderen erop uit teneinde een waar avonturenparcours af te werken. Christophe Desbonnez en Pascal Bondue, de twee initiatiefnemers, probeerden op die manier kinderen warm te maken voor zowel de wandelsport als voor de natuur.

“Het koninkrijk van de zeven cantons is in gevaar, aan jullie om de prins en de prinses te redden!” Met die ene zin werden de kinderen van Komen-Waasten warm gemaakt voor de allereerste editie van de Mountches Kinderwandeling. Zowel Christophe als Pascal, twee ervaren rotten in de wandelwereld, lagen aan de basis van het initiatief.

Wandelsport

“Het is niet de eerste keer dat we dergelijke wandeling uit onze hoed wisten te toveren”, lacht het duo. “Alleen waren ze in het verleden steevast voorzien voor volwassenen. Zowel de afstanden als de uitdagingen waren nooit echt specifiek afgestemd op de allerkleinsten, waardoor ze nooit het volledige spel konden meespelen. Vanaf nu komt daar dus verandering in want de eerste editie was meteen goed voor een succes.”

De tientallen kinderen verzamelden op de Verboeckhovenkaai, waar ze meteen in een wereld van spanning en avontuur werden ondergedompeld. “Ze moesten verschillende raadsels en mysteries oplossen zodat ze de toverstaf en de magische ring konden vinden”, glunderen de organisatoren. “Ze werden niet alleen volledig opgeslorpt door het verhaal, ze leerden er ook kennis maken met de wandelsport. Voor heel wat van de kinderen is wandelen iets wat ze bijna standaard als saai bestempelen, terwijl het net erg gezond is. Dankzij dergelijke themawandelingen kunnen we ze van het tegendeel overtuigen.”