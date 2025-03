Kinderen leren nestkastjes bouwen: “Mezen zijn mooi én nuttig”

Dankzij een leuke samenwerking tussen Ferm Snellegem en Natuurpunt Jabbeke kon een vijftiental kinderen nestkastjes leren bouwen. Drijvende kracht Erik Blauwet is tevreden en ziet nog meer sensibilisering en vorming voor de jeugd.

Vorige week zaterdag vonden jong en oud elkaar in zaal De Schelpe in Snellegem, om er onder begeleiding van Ferm en Natuurpunt nestkastjes te bouwen. “Natuurpunt Jabbeke was bijzonder opgetogen met de vraag van Ferm om de bouwmaterialen te bezorgen voor de door hen geplande workshop. Daarnaast hebben ze ook een beroep kunnen doen op onze expertise. Heel wat van onze Natuurpunters zijn immers erg vertrouwd met het bouwen en plaatsen van nestkastjes, om zo onze gevleugelde vrienden een onderkomen te geven”, zegt Erik Blauwet. “Er zijn 15 kinderen ingeschreven, die elk een nestkastje zullen helpen bouwen. Ferm Snellegem kocht de bouwpakketten nestkast voor mezen via Natuurpunt Jabbeke. De kinderen nemen de nestkastjes mee naar huis, want de koolmees en de pimpelmees komen vaak voor in onze tuinen. Het zijn twee fascinerende vogels die een waardevolle rol spelen in ons ecosysteem. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook nuttig door hun bestrijding van insecten. Door het plaatsen van nestkastjes en het voeren van deze vogels in de winter kunnen we ze helpen overleven en hun populatie in stand houden.”

Enorm gemotiveerd

Nele Streuve zakte met haar drie dochters Lotte, Jolien en Margot af naar zaal De Schelpe. “Wat een leuke voormiddag. De kinderen konden zelf de nageltjes inkloppen en de schroeven vastdraaien. Mijn dochters waren enorm gemotiveerd omdat we al een bewoond nestkastje hebben aan onze stal. Deze drie nestkastjes krijgen ook een plaats op onze boerderij. De stal krijgt een nestkastje bij, maar we gaan er ook een of twee in een boom plaatsen.” (PA)