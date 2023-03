Kinderen geven op een unieke manier vorm aan Pastoorsbos in Beveren

De stad Roeselare wil in 2024 het Pastoorsbos in Beveren renoveren en kindvriendelijker maken. Aan de hand van een opvallend participatietraject kunnen kinderen mee bepalen welke speelelementen in het bos worden geïntegreerd. “Binnen de virtuele wereld van het populaire spel Roblox kunnen de kinderen meehelpen om het Pastoorsbos om te toveren tot hun droom speelruimte”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn (CD&V).

De stad Roeselare wil extra inzetten op plaatsen waar kinderen zonder zorgen kunnen spelen. Een van die plaatsen moet het Pastoorsbos worden. “In 2024 pakken we het bos aan en voorzien we er extra speelplezier”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn (CD&V). De kinderen mogen mee beslissen hoe het Pastoorsbos er straks zal uitzien. “Het participatietraject pakken we op een unieke manier aan. We merken dat heel wat kinderen het spel Roblox graag spelen. In samenwerking met de Howest Hogeschool hebben we daarom een participatiemethodiek uitgewerkt zodat de kinderen via Roblox mee kunnen denken over de invulling van het Pastoorsbos”, aldus de schepen.

Fictief bedrag

Op het gameplatform Roblox heeft de Hogeschool Howest de omgeving van het Pastoorsbos virtueel gecreëerd. Bedoeling is binnen de plaatselijke jeugdbewegingen samenwerken om hun ideale speelplein te ontwerpen. “We bekijken ook de mogelijkheid om het traject open te stellen voor andere kinderen. De kinderen gaan met een fictief bedrag aan de slag. Via een keuzemenu kunnen ze hun favoriete speeltoestellen kiezen en deze plaatsen waar ze willen. De stad gaat vervolgens aan de slag met de door de jeugdbewegingen ontworpen speelruimtes”, legt de schepen uit. Inmiddels heeft de stad van de Vlaamse Overheid al 84.000 euro ontvangen. Minister Dalle (CD&V) jeugd de manier waarop Roeselare het participatietraject aanpakt toe. “Het is mooi dat er ingespeeld wordt op de leefwereld van de jongeren.”

Vanuit de Beverse jeugdverenigingen wordt er alvast enthousiast gereageerd op het initiatief. “Roblox is een heel leuk spel. We zijn blij dat we via het spel mee kunnen beslissen hoe het bos er straks uit ziet. Een extra schommel of misschien wel een trampoline? We zullen vanavond het spel onmiddellijk thuis spelen”, aldus Goldie Fossez.