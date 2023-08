KIJK – Schattige berenwelpjes uit De Zonnegloed krijgen hun naam en het publiek mag mee stemmen

De twee Oekraïense berenwelpjes uit de Vleterse sanctuary De Zonnegloed krijgen hun namen. De eerste naam koos De Zonnegloed zelf, bij de tweede mag het publiek stemmen.

Tishka en zus Sandra zijn twee bruine beren, die vorig jaar naar aanleiding van de oorlogsdreiging uit een Oekraïense zoo geëvacueerd zijn en voor de rest van hun leven worden opgevangen in De Zonnegloed, een wild animal sanctuary op het Vleterse platteland in de Westhoek.

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tot de verrassing van de medewerkers beviel Sandra er plots van twee welpjes. In tegen stelling tot een commerciële dierentuin is een geboorte hoogst uitzonderlijk in het opvangcentrum voor honderden verwaarloosde, achtergelaten en inbeslaggenomen wilde dieren. Een paar maanden geleden verkenden de welpjes voor het eerst het buitenverblijf en zijn ze dus ook zichtbaar voor bezoekers van De Zonnegloed.

Keuze uit drie namen

Hun geslacht blijft nog onbekend: dat kan pas gecontroleerd worden van zodra de welpjes even gescheiden worden van de moeder. De medewerkers hebben nu vier namen klaar voor de twee beertjes. Zij kiezen zelf al de naam Malenky, ‘klein’ in het Oekraïens, voor een van de welpjes. Voor het andere beertje mag het publiek via de sociale media van de sanctuary stemmen op de overige drie mogelijke namen: Velykyy – ‘groot’ in het Oekraïens, Zirka – ‘ster’ in het Oekraïens, of Nanuq – de spirituele ‘god’ van de beren van de Inuit, de inheemse volkeren uit het noordpoolgebied.

Er kan gestemd worden tot zondagavond 27 augustus om 18 uur. (TP)