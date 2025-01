KIJK – Opnieuw vos gespot in Oostende… en we wennen er maar beter aan: “Geniet ervan, maar laat het dier wel met rust”

Afgelopen weekend werd opnieuw een vos gespot in Oostende, in de tunnel van de zogenaamde Blauwe Bruggen. Het dier leek helemaal niet bang te zijn. Volgens expert Claude Velter wennen we er maar beter aan. “Geniet ervan, maar laat het dier wel met rust”, zegt de man. Even terug werd er al een vos gespot, in de Vuurtorenwijk en aan de Oosteroever.

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Een toevallige passant spotte het mooie dier in de tunnel richting Bredene. Toen hij met zijn wagen stopte, kwam de vos zelfs even piepen. Vossen en andere wilde dieren houden zich alsmaar meer op in stedelijk gebied en daar zijn volgens Claude Velter, directeur van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende, enkele redenen voor. “Er zijn twee zaken waardoor wilde dieren zich alsmaar meer in de stad laten zien”, duidt Velter. “Enerzijds is er het vele voedsel door afval dat zich in een stad bevindt – vossen houden van ratten en muizen -, en anderzijds is er nog een hele goede reden.”

Geen gevaar

Claude Velter heeft het dan over het feit dat veel wilde dieren geen gevaar meer zien in de mens. “Pakweg vijftig jaar geleden werd een wild dier gewoon afgeschoten als die gespot werd door de mens. Dat was de voorbije duizenden jaren altijd zo geweest”, weet Velter. “Bij dieren heb je twee soorten: je hebt er die ver weg blijven van gevaar en je hebt er die op verkenning gaan. Aangezien heel wat dieren geen gevaar meer zien in de mens, wagen veel meer dieren zich aan de stad. Zelfs bij vogels merken we dat die minder schrik hebben van de luchthavens. Die geven wel lawaai, maar er is geen gevaar meer en dat hebben ze door.”

Met rust laten

Wat moet je nu precies doen als je een vos ziet? Is die vos gevaarlijk? “Is een kat gevaarlijk als die in het nauw gedreven wordt? Ik dacht het wel. Als een vos in het nauw gedreven wordt, zal die reageren als een kat. Als je die vos met rust laat en er gewoon van geniet – want dit is echt wel genieten -, dan zal die jou ook met rust laten”, besluit Claude Velter.