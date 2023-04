Kemmelberg kleurt paars door boshyacinten

Nu zondag 16 april organiseert de gemeente Heuvelland in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek en met steun van Provincie West-Vlaanderen een heus boshyacintenfestival.

Langs een wandelparcours op de Kemmelberg kan de bezoeker al zingend, vertellend, proevend en spelend het aanbreken van de lente vieren met een bed van hyacinten als decor. “Je komt onderweg een zestal activiteiten tegen met een link naar onze voorjaarsbloeiers,” verduidelijkt schepen van toerisme Bart Vanacker. “ Er kan geproefd worden van confituur van paardenbloemen, notenbrood of pesto van daslook, er kan deelgenomen worden aan het bloeiersspel voor jong en oud, poseren tijdens een fotoshoot tussen de hyacinten is zeker een aanrader, knutselen met natuurlijke bosmaterialen en zaadbolletjes maken zal zeker uitnodigen om de handen vuil te maken.”

Het boshyacintenfestival start aan de ingang van park de Warande (parking Kasteeldreef in Kemmel), en is doorlopend van 13u30 tot 17u. De wandeling en bijhorende activiteiten zijn gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Aan het onthaal van het Bezoekerscentrum worden ook gratis wandelkaartjes verdeeld met een 3 tal mooie boshyacinten-wandelingen in Heuvelland, op eigen initiatief te wandelen.