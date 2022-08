Keignaert wordt leeggevist door stropers, terwijl dat eigenlijk bij wet verboden is: “Ze kennen nochtans de regels”

Zaterdag werden twee hengelvissers op heterdaad betrapt toen ze karpers visten uit de Keignaert, in de wijk Zandvoorde, en die zouden gebruiken voor consumptie, terwijl dat eigenlijk niet mag. Volgens Benny Provoost, verantwoordelijke van het Spiegelkarperproject, stelt het probleem zich al jaren.

Benny is het – net als vissers Jan Van Ude en Tony Tratsaert – beu dat mensen de regels rond het recreatief vissen de laatste jaren aan hun laars lappen. Nochtans zijn die duidelijk: niet vissen met meer dan twee hengels en de vissen moeten meteen na vangst teruggegooid worden. De karper is immers honderd procent beschermd en dus verboden om mee te nemen. Zaterdag kon de politie echter twee vissers op heterdaad betrappen die de vissen ter consumptie zouden houden en volgens Benny werd vorige week nog een auto staande gehouden met vis in de kofferbak, twee andere auto’s waren al verdwenen met het grootste deel van de buit.

“We hebben de afgelopen twee winters spiegelkarper uitgezet in de Keignaert in kader van het spiegelkarperproject”, duidt Benny. Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen kennen hun oorsprong in 2001. Verschillende waterlopen, waaronder het kanaal Gent-Oostende, werden voorzien van karpers en de laatste jaren kwamen daar ook de Plassendalevaart en de Grote Keignaert bij.

“We merkten dat er in de Keignaert maar liefst 99,5 procent schubkarper aanwezig was en amper een halve procent spiegelkarper”, klinkt het verder. “Om extra spiegelkarper te mogen uitzetten moet je een aanvraag indienen nadat je cijfermateriaal hebt verzameld. De aanvraag komt dan op de agenda van de provinciale visserijcommissie. Vanaf de opstart tot de uiteindelijke uitzetting ben je zo’n twee jaar verder.”

Tot 200 euro per vis

Elke spiegelkarper die het water in gaat wordt gewogen en veelvuldig gefotografeerd. “Bij vangst stuurt de visser een foto door naar de projectverantwoordelijke die dan uitzoekt over welke vis het gaat”, aldus Benny. “Op die manier kunnen we de groei van de dieren monitoren. We brengen zo ook de migratie in kaart, want een karper is in staat om een sluis te overbruggen. Alleen: als de vissen elke keer worden meegenomen, dan is al ons werk voor niets geweest en het is bovendien bij wet verboden.”

De uitgezette vissen worden betaald door de hengelaars die een vergunning aanvragen en daarvoor betalen. “Een jong visje van 3 kilogram kost ongeveer 15 euro, voor een karper van 10 kilogram betaal je al snel 200 euro. Jammer dat die dieren dan in de maag verdwijnen van de overtreders. Op de openbare wateren zijn de laatste jaren veel vissers van Oost-Europese origine aanwezig. Daar is panvissen – zo heet het vissen ter consumptie – de normaalste zaak van de wereld. En ze kennen de regels, want telkens als een ‘local’ aanwezig is, gooien ze hun vangst terug. Is er niemand, dan gaat de vis mee. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de lokale politie en met buurtbewoners die een oogje in het zeil houden, maar dit moet stoppen”, besluit Benny.