Kasteelpark ter Borcht in Meulebeke ingewandeld

Vrijdagavond vond de plechtige opening plaats van het kasteelpark ter Borcht, dit naar aanleiding van Kunst in het Kasteel.

Schepen van Milieu Danny Bossuyt schetste de evolutie van het kasteelpark van een oorspronkelijke motte tot het kasteel met zichtassen zoals het zicht op de voormalige Borchtmolen, de zuid-as met zicht op de kapel van O.L.V. van Bijstand en de oost-as met zicht op de kerk. Ondertussen werd de toegangsdreef tot het kasteel in kasseien heraangelegd, werden de zieke beuken vervangen door gezonde exemplaren en werd het bos verrijkt met een 1000-tal stuks bosgoed.

Het Victoriaans perk werd heraangelegd en de terraszijde werd verfraaid met de aanplant van een duizendtal bloeiende vaste planten die in het najaar nog eens het gezelschap zullen krijgen van 5.000 bloembollen en voorjaarsbloeiers. “Dit park dat we inwandelen zorgt voor een groene verpozing en is de ideale ontmoetingsplaats voor iedereen. Het is een open en toegankelijk stukje bos geworden”, zei gedeputeerde Vanlerberghe die het nut van ‘nabije natuur’ beklemtoonde.