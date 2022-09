Kap van iconische bomenrij voorlopig verboden

Al jarenlang is er een dispuut over het al dan niet kappen van de iconische bomenrij aan de Zuidbroekstraat bij het sportcentrum De Rhille in Woumen.

Het gaat om 32 hoogstammige zwarte populieren die Sport Vlaanderen wil vervangen door een meidoornhaag. Boomverzorger Günther Claes ging tegen die keuze in, omdat de bomen allemaal in goede gezondheid zijn.

De zaak keert al terug naar 2019 toen het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning afleverde. Wat er ondertussen allemaal gebeurde kun je hier in dit artikel nalezen.

Claes geeft het niet op en samen met ‘Beschermen Bomen Natuur’ en de VZW Vlaanderen laat je Bomen Leven stappen ze naar de burgerrechtbank. “De rechter in kortgeding heeft een verbod opgelegd tot het kappen van de iconische populierendreef! De VZW en ik worden over de volledige lijn gevolgd door de rechtbank. Ook de dwangsom van 1.000 euro per gekapte boom werd gevolgd”, klinkt het nu. “De inleidende zitting van de procedure te gronde is al begin november, we wachten vol ongeduld de beslissing af.”

Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) vindt het communiceren hierover voorbarig. “Zijn de bomen daarmee gered?”, stelt schepen Deprez de vraag. “Het is uiteindelijk nog altijd de rechter die de uitspraak hierover doet. Het is wel zo dat het er gunstig uitziet. Toch ben ik bang dat, in een tijd dat bossen en bomen aanplanten gepromoot wordt en het voor het milieu heel belangrijk is dat we bomen hebben, deze uitspraak een kwalijke precedent zal scheppen. Ik vrees dat mensen die overwegen een boom of bos te planten zich nu wel twee keer gaan bedenken en dat velen zullen afhaken als men merkt dat één iemand zomaar klacht kan neerleggen wanneer men een boom op eigen grond dan wil gaan kappen om door iets anders te vervangen.”

De schepen heeft het over de nefaste gevolgen die dit kan hebben. “Het is mijn vrees dat het hier om een pyrrusoverwinning gaat die heel wat nadeel voor het klimaat met zich zal brengen, een overwinning die als een boemerang in hun gezicht zal terugkeren. Het is nu al heel moeilijk mensen te overtuigen bomen aan te planten, laat staan dat er bij de mensen de vrees voor juridisch getouwtrek moet bijkomen, en dat komt niets en niemand ten goede”, besluit schepen Deprez.