Kanarie strandt in Breydelstraat in Lo, parkiet bij woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen

In de Breydelstraat in Lo streek donderdagavond een kanarie neer. Bewoner Filip Vandenberghe kon het diertje vangen en plaatste het in een kooi in de hoop dat de eigenaar zich meldt. In woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen kwam vandaag dan weer onverwacht een parkiet aangevlogen.

Niet alleen spreeuwen vinden de weg naar het centrum van Lo. Nu dook er ook een kanarie op. Hoogstwaarschijnlijk is de vogel ergens ontsnapt, want die liet zich gemakkelijk vangen. “Het diertje had grote honger”, zegt Filip Vandenberghe die zich momenteel over de kanarie ontfermt. Er dienden zich al enkele kandidaten aan om de kanarie te adopteren mocht de rechtmatige eigenaar niet worden gevonden.

In woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen arriveerde vandaag dan weer een parkiet. De vogel wordt er momenteel goed verzorgd tot de eigenaar opduikt.