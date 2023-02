Joseph (84) plant 3.150 bomen en struiken in eigen bos ‘Egemse Veldekens’: “Als liefhebber steentje bijdragen aan de natuur”

De Egemse Veldekens tellen sinds vorige week 3.150 bomen en struiken extra. Het private bos is al 110 jaar in handen van de Wingense familie Verkest. Sinds de jaren negentig baat Joseph Verkest het verder uit. De 84-jarige natuurliefhebber beboste samen met een firma een laatste stukje open weide van 1,4 hectare groot.

Het bos op de grens tussen Wingene, Tielt en Egem (Pittem) werd in 1913 gekocht door Joseph zijn grootvader, Wingenaar Joseph-Laurent Verkest, gekend van de gelijknamige brouwerij in de Egemsestraat. Na een deel te erven en het andere stuk over te kopen, zijn de Egemse Veldekens sinds de jaren negentig volledig in handen van Joseph (84) zelf.

Na een leven lang de brouwerij en latere drankcentrale uit te baten, en danscafé Club Taiga uit de grond te stampen, vult Joseph zijn pensioendagen met het behoud en onderhoud van het private bos. In het midden ervan bevindt zich een weide van zo’n 14.000 vierkante meter. “Dat stuk grond werd lang verhuurd aan de voormalige burgemeester van Wingene Willy Persyn, die er koeien op liet grazen”, vertelt Joseph.

“Toen het contract afliep, heb ik beslist om het niet meer te verhuren. Als natuurliefhebber in hart en nieren wil ik mijn steentje bijdragen aan de fauna en flora. Daarom wilde ik het bebossen in plaats van er iets op te kweken. Want er is te weinig bos in Vlaanderen.”

Duitse aanval in WO II

Op donderdag 16 februari plantte hij er met een firma maar liefst 3.150 bomen en struiken. “Die bosrand werd speciaal ingericht voor bijen, vlinders en diverse vogels. Want zij verblijven hier graag. Daarnaast leven er in het bos ook enkele reeën, wilde eenden, hazen en zelfs een vos. Maar die heb ik enkel nog maar gezien op nachtelijke camerabeelden.”

Deze week wordt een dreef aangelegd in het midden van het bos. Daar hadden zich in 1945 trouwens enkele Belgen verschanst, die door de Duitsers werden aangevallen. “De Duitse luchtmacht vertrok van het vliegveld van Ursel om ze te bombarderen, gans de middenstrook van ons bos werd vernield.” Al moet men bij de aanleg van de dreef wel rekening houden met een grote spar. “Die heeft de oorlog overleefd. Een buizerd heeft er zijn nest in gemaakt dus kunnen we die onmogelijk wegdoen, de natuur is baas.”

In het midden van de weide werd een cirkel opengelaten. “Daar komt misschien een bank, en er zal ook een wandelpad naar leiden. Al blijft het een privaat bos, het is niet toegankelijk voor bezoekers.”

Af en toe organiseert Joseph er wel openbare wandelingen, dat is hij ook deze zomer van plan. “Zolang ik leef, zal ik zelf instaan voor het onderhoud. Maar ik ben ondertussen wel al 84 jaar oud. Daarom ben ik op zoek naar sponsors om een spaarpot op te bouwen waarmee men later het mooie bos verder kan onderhouden, want er kruipt veel werk en tijd in”, weet Joseph. “Die mensen zal ik deze zomer trakteren op een prachtige boswandeling.”