Jonge ouders planten twaalf bomen en 3.645 bloembollen in Torhout

Vorige zaterdag had de traditionele geboorteboomactie plaats die het stadsbestuur jaarlijks in samenwerking met de Gezinsbond organiseert. Dit keer waren er echter maar twaalf boompjes voorzien en werd er voluit gekozen voor het planten van geboortebloemen.

De aanwezige jonge ouders stopten met behulp van de stedelijke groendienst in totaal 3.645 bloembollen in de grond. Dat gebeurde in de wijk Torhout-Oost, met name langs de doodlopende Oisestraat, vlakbij het kruispunt met de Seinestraat, die op haar beurt een zijstraat van de Ernest Claeslaan is.

Allen die tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 mama of papa werden, waren naar de plantactiviteit uitgenodigd. Ook de grootouders en de eventuele broertjes of zusjes van de baby’s waren uiteraard welkom.

Ze werden begroet door burgemeester Kristof Audenaert en schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet, die kort het woord voerde. De geboorteboomactie bestaat al vele jaren en werd ooit opgestart door de Gezinsbond, die nog altijd aan het evenement bijdraagt.

Op het einde van het planten, waarbij laarzen goed van pas kwamen, mochten de gezinnen een rijkgevulde goodiebag meenemen met leuke spulletjes en ook een droogje en een natje voor een gezellig samenzijn thuis.