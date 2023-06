Jonge dolfijn Ori (7) gestorven in Boudewijn Seapark

Het Boudewijn Seapark heeft afscheid moeten nemen van Ori. De zeven jaar jonge dolfijn stierf in januari een natuurlijke dood, maar zijn overlijden raakte nu pas bekend. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Ori werd in 2015 geboren in het Boudewijn Seapark. Het was een kalfje van vader Beachie, die in 2016 op 33-jarige leeftijd overleed in het Brugse dolfinarium. Zijn kind Ori werd amper zeven jaar. Het overleed in januari van dit jaar, maar het (natuurlijk) overlijden raakte nu pas bekend. Het is de dertigste dolfijn die het leven laat in het Brugse dolfinarium, sinds de opening in 1972. Het dolfinarium telt nu nog zeven dolfijnen.

Het Boudewijn Seapark heeft het overlijden niet zelf openbaar bekend gemaakt. Het dolfinarium ligt al jaren onder vuur. Tegenstanders vinden dat dolfijnen niet meer in gevangenschap moeten leven. Dat vindt ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die normaal nog deze maand zijn beloofde uitdoofscenario voor ‘s lands laatste dolfinarium zal voorstellen.