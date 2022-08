Jonge bezenderde ooievaar van Zwin Natuur Park bereikt nu al Afrika

Op donderdag 25 augustus maakte Elisabeth, een van de vijf ooievaars die dit jaar een zender kregen in het Zwin Natuur Park, als eerste zenderooievaar de oversteek van de Straat van Gibraltar naar Marokko. Ze legde in zeer korte tijd een traject van meer dan 2.000 kilometer af.

“De jonge zenderooievaars vertrokken dit jaar vroeger dan gewoonlijk uit het Zwin. Al op 6 augustus vlogen ze zuidwaarts, bijna twee weken vroeger dan de gemiddelde vertrekdatum in de periode 2019-2021.

Het vroege vertrek is mogelijk te wijten aan het aanhoudende mooie zomerse weer”, aldus Zwin-directeur Ina Dewasch. “Ooievaars vliegen immers het liefst als er thermiek is, dat wil zeggen warme, opstijgende lucht.

Snel zuidwaarts

“Elisabeth zette gestaag haar trektocht verder door het westen van Frankrijk en dwars door het centrum van Spanje. Tot de regio van Madrid had Elisabeth gezelschap van Cezacosy, een andere Zwin-ooievaar. Elisabeth zette door en bereikte op 24 augustus het uiterste zuiden van Spanje. Ze maakte op 25 augustus de oversteek naar Marokko. De Straat van Gibraltar is op haar smalste punt ongeveer 15 kilometer breed. Elisabeth deed er minder dan 20 minuten over om de oversteek te maken. In dit gebied heerst vaak een sterke wind die het voor trekvogels moeilijk en risicovol maakt om de zee-engte veilig te overbruggen. Soms is de wind er zo ongunstig dat trekvogels dagenlang in de zuidpunt van Spanje wachten. Elisabeth trok toch de Straat van Gibraltar zonder veel aarzeling over.

De voorbije jaren staken de Zwin-ooievaars die naar Afrika trokken de Straat van Gibraltar pas over tussen half september en half oktober. In 2021 verbaasde zenderooievaar Murshid door al op 1 september de oversteek te wagen, ruim een halve maand vroeger dan gebruikelijk. Elisabeth doet daar nu nog een schepje bovenop door nog bijna een week eerder Marokko te bereiken.

Spannend

Het is nu spannend om te zien wat Elisabeth zal doen. Murshid, die vorig jaar zo vroeg overstak, vloog uiteindelijk ook nog eens de Sahara over. Hij was daarmee de enige van de Zwin-zenderooievaars die de West-Afrikaanse Sahel bereikte, in vogelvlucht ruim 4.000 kilometer van het Zwin vandaan. Helaas kwam Murshid toen na enkele weken om in het grensgebied van Mali en Burkina Faso.

Zenderproject

Het Zwin Natuur Park zet sinds 2019 in op het bezenderen van jonge ooievaars. De bezendering kadert in het wetenschappelijk onderzoek dat het natuurpark samen met het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) naar deze beschermde diersoort voert. Het zenderproject leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen.”

De voorbije 4 jaar werden 17 ooievaarsjongen van een zender voorzien. Er zijn momenteel nog 9 zenderooievaars van het Zwin Natuur Park in leven: Hadewijch, Kris, Cora, Spencer, Cezacosy, Robbe, Profke, Firmin en Elisabeth.

Voor alle info:www.zwin.be