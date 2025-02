Johan roept schepen op om halt toe te roepen aan kappen van bomen en struiken in achterhaven: “Nooit de kans gekregen om bezwaar in te dienen”

Johan Bultiauw en de vzw Climaxi verzetten zich tegen het rooien van bomen in de achterhaven van Oostende. Struiken en bomen worden er momenteel gerooid om er een oefenterrein aan te leggen voor vrachtwagens van de VDAB. “Dit is het laatste stukje groen in de achterhaven en heeft een grote biodiverse waarde”, zegt Johan.

Het gaat om het stuk groen dat ontsloten wordt door de Sloepenstraat en de Vaartblekerstraat. De VDAB wil van het gebied een oefenterrein maken om er opleidingen te geven als vrachtwagenchauffeur. Johan Bultiauw – al jaren de man die zich verzet tegen enige vorm van verharding – wil zich nu verzetten tegen het rooien van de bomen en struiken.

“Het gaat om het allerlaatste stuk groen in de achterhaven”, duidt Bultiauw. “Het grenst aan een kleine woonwijk en het groen is er de laatste jaren flink gegroeid. Ik trof er al heel wat plantensoorten aan, naast de vele insecten, fazanten, en zelfs een vos. Ganzen komen er hun eieren leggen. Dan hoef ik het niet te hebben over de grote biodiverse waarde van het stuk groen, toch?”

Geen aankondiging

Volgens Johan was er eerder al contact met toenmalig schepen Silke Beirens (Groen). “De toenmalige schepen was op de hoogte van het feit dat het eerste stuk aan de Vaartblekerstraat wegens de breedte van tien meter bomen, aanzien wordt als bos. Als men er dus bomen kapt, dan moet er een compensatie voorzien worden. Het gaat over het rooien van meer dan vijfhonderd bomen en struiken. Twintig jaar lang kwam ik er elke week om het gebied te verzorgen en bij te planten in de wintermaanden.”

“Voor het rooien moet men zes maand voor het rooien aankondigen via een gele affiche op het perceel. Dat moet mensen de kans geven om bezwaar in te dienen. Dat is dus nooit gebeurd”, aldus Bultiauw.

Onderzoek

Johan roept huidig schepen van Klimaat en Natuur Judith Ooms (Vooruit Plus) op om een halt toe te roepen aan het kappen. “We zijn dat nu aan het onderzoeken”, klinkt het bij woordvoerder van de stad Veerle Dubois. “Voorlopig kunnen we daar geen uitspraak over doen. We moeten daarvoor ter plaatse gaan om de situatie te bekijken. Maar we hebben het signaal goed ontvangen en de schepen heeft meteen actie gevraagd.”