Jill mist haar katje Biboa: Wie helpt haar terugvinden?

Jill uit Oostende heeft vier katten. Sedert 14 maart is haar Biboa vermist. Op een onbewaakt moment is zij kunnen wegglippen uit de woning in de verkaveling aan de Prins Roselaan. Elk spoor van haar ontbreekt.

Jill deed heel wat inspanningen om Biboa, haar kleine tricolore kattin van acht maanden oud, terug te vinden. “Biboa is overwegend zwart op haar rugzijde”; vertelt Jill. “Ze is schuw en ging nog niet buiten. Ze is gechipt en gesteriliseerd en staat als vermist opgegeven bij CatId. Er bestaat een mogelijkheid, gezien de koude temperatuur op de avond dat ze ontsnapt, dat ze de warmte heeft opgezocht onder de motorkap van een geparkeerd voertuig. Er is een kleine kans dat ze dit heeft overleefd en dat ze zich op een totaal andere plaats bevindt. Haar broertje heeft dit ook eens gedaan en werd pas de volgende dag aangetroffen onder de motorkap van de wagen van de buurvrouw.”

“We hoopten op veel tips gezien we de ganse buurt, in de ruime omgeving van de wijk, hebben geflyerd en overal affiches hebben opgehangen. Haar foto werd ook verspreid op de sociale media en meermaals gedeeld. Nuttige tips bleven uit. We willen zeker de organisaties zwerfkatten Middelkerke en VZW Azura bedanken voor de medewerking en hun bruikbare tips. Ook het Blauwe Kruis van Oostende droeg zijn steentje bij. Via Stad Oostende zijn we niet veel wijzer geworden. Er is weinig animo om de burgers te helpen die op zoek zijn naar hun verloren dier. We weten niet of er lijsten worden bijgehouden van overleden dieren. In het paasverlof werd contact opgenomen met de dienst Openbaar Domein en milieu, doch we kregen er geen gehoor. De dienst was niet bereikbaar.”

“Via het meldpunt Oostende werd de telefoon doorgeschakeld naar de dienst Openbaar Domein, opnieuw werd er niet opgenomen. Verstuurde mails met interessante vragen blijven na enkele dagen onbeantwoord. Zo weten we bijvoorbeeld niet of er van de gevonden en/ of overleden dieren systematische controle van de chip wordt gedaan. Wij doen via de krant, waarvoor dank, een oproep naar mensen die eten geven aan (zwerf) katten op een voederplaats. Mensen staan er niet altijd bij stil dat het katje, dat ze eten geven, mogelijk een vermist katje betreft.”

Nuttige tips zijn welkom via 0499/25 55 64.