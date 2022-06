Jaran alpaca wolatelier laat mensen ontstressen en tot zichzelf komen: “Alpacawol spinnen is rustgevend”

We leven allemaal op een haastig tempo en heel veel mensen hebben last van stress. Dorothea Lagae heeft daar de ideale remedie voor. Als life coach organiseert zij bij de start van de zomer een workshop, Jaran alpaca wolatelier. Het concept is relatief uniek in West-Vlaanderen, maar Dorothea belooft een creatieve middag.

Dorothea Lagae woont in de Krekelmotestraat. Ze is gecertificeerd life coach en geeft creatieve therapie en coaching aan mensen die wat rust en mindfulness nodig hebben in hun leven. “Je zou denken dat het hier een drukke straat is, maar eens je bij ons in de tuin bent, kom je terecht in een oase van rust. We hebben hier veel plaats en in de tuin lopen sinds een paar jaar drie alpaca’s rond. De dieren zijn hier helemaal thuis.”

Lessenreeks

Net die dieren wil Dorothea nu gebruiken in haar therapie. “Op zaterdag 16 juli organiseer ik voor het eerst een Jaran alpaca wolatelier bij mij thuis en daar is iedereen van harte welkom. Die eerste zaterdag komt Monique Vierendeel een workshop geven. Zij is verbonden aan Herba Lana en een hele goede lesgeefster om met wol te leren werken. Tijdens de workshop van 16 juli zal zij ons leren spinnen en leren werken met wol. Dat is een heel rustgevende hobby.”

Dorothea organiseert een eerste workshop, maar is vast van plan om het daar niet bij te laten. “Iedereen die wil kan zich inschrijven voor de workshop. We werken in kleine groepjes van 7, dus als er veel kandidaten zijn, prik ik meerdere data. Nadien wordt geëvalueerd met de deelnemers en zien we waar nood aan is. Mogelijk komen we op regelmatige basis samen en koppel ik een langere lessenreeks aan die eerste workhop”, vertelt Dorothea. “Ik wil vooral luisteren naar de deelnemers en zien waar zij voor open staan.”

Voorkennis is helemaal niet nodig, alles wordt stap per stap uitgelegd

De workshop richt zich op de wol zelf. “We gaan de wol wassen, spinnen en breien, maar hier is helemaal geen voorkennis voor nodig. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en we gaan op heel rustige manier te werk. Wie een eigen spinnenwiel of een spintol heeft, mag dat zeker meebrengen, maar ik heb hier zelf voldoende materiaal om alle mensen aan het werk te zetten. Elke deelnemer gaat naar huis met 100 gram zelf gesponnen wol.”

De alpaca’s lopen in de tuin van Dorothea, dus je maakt als deelnemer zeker kennis met hen.

Tamme dieren

“Het zijn heel lieve en tamme dieren. Ik ga regelmatig met de alpaca’s naar het rusthuis bijvoorbeeld of ik organiseer wandelingen. De dieren zijn al twee jaar bij ons en ik zou ze absoluut niet meer kunnen missen.”

De workshop van Dorothea heeft plaats op zaterdag 16 juli. “We starten om 13 uur en rond 17.30 uur zijn we klaar. We maken er een hele educatieve maar gezellige namiddag van. Wie interesse heeft kan nu al contact met mij opnemen via healing_light01@hotmail.com of via 0484 97 49 64. De workshop zelf kost 95 euro. Je brengt best een schort mee. Wie geen spinnenwiel of een spintol heeft, kan er hier eentje gebruiken. Wie nog twijfelt of vragen heeft, mag mij altijd mailen of bellen. Iedereen is hier welkom.” (MV)