Jan Debruyne is al 20 jaar coördinator voor Doerak vzw

Vzw Doerak verzorgt in Hoeve Te Coucx enerzijds educatieve sessies aan scholen en verenigingen en biedt anderzijds een permanent programma aan voor gezinnen. Ze doen dit alles in thema van natuurbehoud, educatie en recreatie. Jan Debruyne is al meer dan twintig jaar coördinator van de werking. Het domein is hun terrein en experimenteerzone. “Hier kunnen we nieuwe dingen uitproberen en ook naar volwassenen toe werken.”

Vroeger werkte Jan Debruyne (47) voor ‘Van Cle – Kinderboerderij’ in Marke. De kinderboerderij bestond al sinds 1976 en had verschillende dieren zoals pony’s, varkens, geiten en schapen. Je kon er brood bakken en leren over landbouw. “Ik heb altijd graag met jeugd gewerkt en als je van Woesten bent, zijn boerderijdieren je ook niet onbekend (lacht). Dus de job was wel een goede match”, vertelt Jan.

“Appreciatie voor natuur”

Jan is afkomstig van Woesten en woont sinds 2001 in Kortrijk, onder meer in deelgemeenten Heule, Marke, Aalbeke met als eindhalte Rollegem. In het middelbaar zat Jan in het VTI te Ieper. Hij studeerde vervolgens twee jaar ‘Koeltechnieken’ aan het VHTI Kortrijk om dan over te schakelen naar Sociaal-Cultureel Werk aan IPSOC (huidige VIVES). In 1999 was Jan één jaar jeugdconsulent in Vleteren en deed vervolgens twee jaar speelpleinwerking in Ieper. In 2001 begon hij als coördinator bij Van Cle – Kinderboerderij Marke vzw, die sinds 2019 verdergaat onder de naam Doerak vzw met een andere invulling.

In 2019 verhuisde de organisatie met een aangepaste werking naar de gerenoveerde Hoeve te Coucx. De naam veranderde naar Doerak vzw en het educatief programma draait eerder rond natuurbeleving. “Natuureducatie is voor mij belangrijker geworden omdat het nu ook relevant is, maar de appreciatie voor natuur heeft er altijd al ingezeten. Met onze projecten leren we nog steeds bij en kunnen we kinderen sensibiliseren over natuur.”

Doerakies

“Op het domein vind je enkel nog ezels. Deze worden gedeeld met AZ Groeninge. Patiënten van de psychiatrische instelling kunnen met de dieren gaan wandelen als deel van hun therapie. “Het was de bedoeling dat de kinderboerderij naar hier zou verhuizen, maar al snel werd duidelijk dat dat niet ging lukken. Er zijn op deze locatie niet genoeg weides en het bos klopt niet meer met ons verhaal”, vertelt Jan. “Toen hebben we onze visie veranderd en besloten we ons toe te spitsen op natuureducatie.”

Een verhaal waar Jan zich achter schaart. Op het domein van Hoeve Te Coucx kunnen ze meer inzetten op thema’s zoals duurzaam omgaan met de natuur. Gezinnen, verenigingen en klassen zijn er welkom om bij te leren over biodiversiteit. Jongeren worden uitgedaagd om zelf op ontdekking te gaan. “Met de nieuwe fantasiewandeling, het Doerakiepad, willen we bezoekers stimuleren hun eigen spel te ontwikkelen en op een andere manier naar de natuur te kijken. Op het pad – die gelijk waar kan beginnen – kom je verschillende taferelen tegen die tonen hoe de Doerakies, een oud mythisch volk, in harmonie met de natuur leven”, vertelt Jan.

Hands-on educatie

Bij elk tafereel vindt de bezoeker een QR-code die meer info geeft over hoe de Doerakies natuurvriendelijk leven en hoe we dit kunnen toepassen op onze eigen manier van leven. “Als we met de jongeren rondwandelen op het domein, laten we ons inspireren door wat rondom ons gebeurt. Alles wat we tegenkomen, koppelen we aan een onderwerp. Als we bijvoorbeeld een bij zien, dan leggen we uit waarom bijen zo belangrijk zijn voor onze planeet. Ik denk dat deze hands-on manier van educatie meer impact heeft op jonge geesten dan in een klaslokaal”, vertelt Jan.

Doerak wil daarom met enkele scholen samenwerken, zoals De Levensboom en de Vrije Basisschool Rollegem, en hen op regelmatige basis laten terugkeren voor openluchtonderwijs. “Zelfs wiskunde kan hier toegepast worden, denk maar aan het berekenen van de diameter van een boomstam of de hoeken bij het bouwen van een kamp.”

Buitenklassen

Op het domein worden verschillende buitenklassen gebouwd waarbij de scholen op zelfstandige basis de locatie kunnen gebruiken. Doerak zoekt ook verbinding via kunst. Op dit moment loopt er nog tot 15 november de expositie Moving Water on Tour, een water- en klimaatproject voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het is de bedoeling dat de leerkracht via 96 kunstwerkjes in dialoog gaat met de klas rond de water- en klimaatproblematiek. “We willen de informatie en locatie aanleveren waarmee groepen aan de slag kunnen gaan, maar niet zozeer de effectieve begeleiding. We willen dat dit domein en de gebouwen zoveel mogelijk gebruikt wordt voor activiteiten in en met de natuur.”

Eind 2025 zouden ook de andere gebouwen op Hoeve te Coucx gerenoveerd worden. Het is de bedoeling om met partners zoals AZ Groeninge, De Stadsboerderij en jeugdverenigingen, die rond hetzelfde thema werken, het domein zoveel mogelijk te gebruiken. “Het is voor ons ook nog steeds zoeken naar de interessantste formule, zowel voor klassen als vrijetijdsbezoekers. Er zijn veel Kortrijkzanen die nog niet weten met wat Doerak bezig is. Dat moet nog groeien, maar met tijd en aandacht komen we er wel”, besluit Jan.