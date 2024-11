Jagers vinden meer dode hazen in West-Vlaamse velden: “Laat kadavers onderzoeken om te weten wat er speelt”

Steeds meer jagers stuiten op dode hazen in West-Vlaamse velden. “En tijdens de jacht zijn er ook bitter weinig hazen te zien op het veld.” Daarom roept de Hubertus Vereniging Vlaanderen van de jagers op om de hazenkadavers te laten onderzoeken bij de Universiteit van Gent.

Volgens de jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) worden er dit jachtseizoen meer dode hazen aangetroffen op de West-Vlaamse velden. “Het gaat om een zorgwekkende toename. Tijdens de jachtdag zien we ook in bepaalde regio’s nauwelijks hazen, zelfs in West-Vlaanderen waar het hazenbestand traditioneel redelijk groot is. Dat toenemend aantal kadavers roept vele vragen op”, klinkt het bij HVV.

“Het toenemend aantal kadavers roept vele vragen op, maar een oorzaak is nog niet gekend”

Sinds augustus ziet men in Duitsland en in het oosten van Nederland een verhoogde hazensterfte. Uit Duits onderzoek blijkt dat de Toledo-variant van het myxomatosevirus de oorzaak is. Diezelfde variant gaat al sinds 2018 de ronde in Spanje en Portugal. Het Nederlands onderzoek werd nog niet afgerond, maar wellicht gaat het daar ook om dezelfde variant.

Oproep voor onderzoek

Nu roept HVV ook op om de gevonden kadavers van de hazen te laten onderzoeken. “De kans bestaat dat de ziekte vanuit onze buurlanden naar Vlaanderen is overgewaaid. Maar om echt inzicht te krijgen in de oorzaken van deze hazensterfte moeten de dode hazen onderzocht worden op mogelijke ziekteverwekkers.”

Het is belangrijk dat die resultaten ook doorgestuurd worden naar het kenniscentrum van HVV. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van wat er aan de hand is en kunnen we onze leden goed op de hoogte houden”, besluit HVV.

Voorzichtige aanpak

De hazenkadavers kunnen onderzocht worden door de dienst Wildlife Health van de Universiteit Gent op hun campus in Merelbeke. “Het beste is om onmiddellijk drie kadavers in te dienen voor een prijs van 100 euro en liefst zo snel mogelijk na de vondst. Dat geeft de onderzoekers meer kansen bij de autopsie om de correcte doodsoorzaak te achterhalen. Naar gelang het type onderzoek kunnen de kosten nog variëren, maar dat gebeurt steeds in samenspraak met de inzender.”

“Je moet de karkassen koel bewaren, vervoeren in een dubbele zak en ook zeker niet aanraken met de blote handen”

“De karkassen dienen tot dan koel bewaard te worden en vervoerd te worden in een dubbele zak. Dat is met oog op de volksgezondheid. Let ook op dat je de dieren nooit met blote handen aanraakt. Dode hazen kunnen immers ziektekiemen hebben, die gevaarlijk zijn voor de mens, zoals de hazenpest. Je kan de kadavers zelf aanleveren op de campus van Merelbeke, maar dat is ook mogelijk in Torhout en Lier. Je kan het kadaver ook tegen vergoeding laten ophalen”, luiden de instructies bij de UGent. Bij het afleveren moet je wel verplicht een aanvraagformulier toevoegen.

Meer informatie over het onderzoek van de kadavers vind je op deze link. Alle resultaten kunnen gemaild worden naar kenniscentrum@hvv.be.