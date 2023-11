Izegems stadsbos Rhodesgoed heeft nieuwe naam: Cotacachi Cayapasbos

Zeg vanaf vandaag niet langer Rhodesgoed tegen het groene domein in Kachtem, maar wel Cotacachi Cayapasbos. Met die tijdelijke naamsverandering willen 11.11.11 en de stad Izegem de link maken tussen de onvoorspelbare temperaturen, mijnbouw en ontbossing in Ecuador enerzijds en het natuurgebied Rhodesgoed anderzijds.

Beide groene gebieden worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis. “Die gevolgen zijn overal ter wereld pijnlijk tastbaar”, zegt Izegems schepen Kurt Himpe. “Ook hier in onze regio, waar steeds warmere zomers, aanhoudende droogte, lage waterpeilen en wateroverlast geen onbekenden zijn. Het is al lang geen ver-van-ons-bed-show meer.”

Bijzonder natuurgebied

Dat verhaal klinkt in Ecuador bekend in de oren. Cotacachi Cayapas is een bijzonder natuurgebied met een mix van regenwoud, bergen en vulkanische meren, bedreigd door onvoorspelbare temperaturen, mijnbouw en ontbossing. “Tropische dieren en planten verdwijnen er”, vertelt 11.11.11-directeur Katrien Heughebaert. “Klimaatonrecht raast om ons heen, maar voor landen als Ecuador zijn de gevolgen nog groter. Alleen mogen we ons niet blindstaren op deze problemen. Werelwijd strijden moedige activisten en organisaties voor klimaatoplossingen. Die gaan van bebossingsprojecten in Oeganda tot boeren in Peru weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatcrisis aan de hand van irrigatiesystemen.”

Geld inzamelen

Met de actie in de vorm van een naamswijziging verklaren Izegemnaren zich solidair met die talloze klimaatstrijders wereldwijd. “Maar het blijft niet bij woorden alleen”, benadrukt schepen Kurt Himpe. “Komende weken trekken duizenden 11.11.11-vrijwilligers de straten op om geld in te zamelen voor al die klimaatoplossingen. In Izegem stonden vrijwilligers reeds op de markt, maar staat er ook dit weekend nog een inzamelactie op de agenda. Izegemnaren kunnen hun solidariteit volop tonen.”

Wil je de 11-campagne steunen? Doe mee aan een van de vele activiteiten of doe een gift op www.11.be/klimaatonrecht